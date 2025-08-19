بازدید دکتر پزشکیان از مسجد کبود ایروان و اقامه نماز با نمازگزاران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر پزشکیان شامگاه دوشنبه 27 مرداد، در جریان سفر به ارمنستان، با حضور در محل مسجد کبود ایروان، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مسجد، همراه با نمازگزاران، نماز مغرب و عشاء خود را اقامه کرد.

مسجد جامع کبود ایروان (مسجد ـ مدرسۀ حسین‌علی خان) متعلق به قرن هجدهم میلادی، برابر با قرن دوازدهم قمری است که در نزدیک میدان (بازار تاریخی شهر ایروان) برپا شده است؛ مکانی که امروزه در بنایی سرپوشیده و عظیم موسوم به بازار قدیم مورد استفاده است.

مسجد کبود، به نام حسین‌علی خان، بانی آن نیز شناخته می‌شود. این مسجد ـ مدرسه، که نقش مسجد جامع (اصلی) شهر را ایفا می کرده، در 1179 قمری با هزینه ای بالغ بر 6 هزار تومان که حسین‌علی خان (قاجار) بیگلر بیگی، حاکم ایروان، آن را پرداخت کرده بود، احداث شده و امروزه در مرکز شهر جای گرفته است.

بین سال های 1826ـ1912 میلادی وضعیت بنا سالم و مسجد نسبتاً فعال بود، اما به تدریج بافت های اطراف آن تحلیل رفت و در پی تأثیرات نظام کمونیستی در ارمنستان، فعالیت های مذهبی آن نیز به تدریج تعطیل شد تا اینکه در نهایت، در 1996 میلادی با آغاز همکاری های ایران و ارمنستان برای احیای این مسجد، مرمت این بنای تاریخی در دستور کار قرار گرفت.

در 1930میلادی، به همت و با تدبیر برخی از روشنفکران و به منظور نجات مسجد از نابودی و تخریب، با کسب اجازه از مقامات دولتی، این مسجد تبدیل به موزه تاریخ طبیعی و موزه تاریخ ایروان شد

