به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مهدی سنایی» امروز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیسجمهور از عصر دوشنبه (۲۷ مرداد) سفری ۲ روزه به ارمنستان و بلاروس خواهد داشت.
سنایی، تقویت مناسبات فیمابین بویژه در عرصه تجاری و امضای اسناد را از جمله اهداف این سفر اعلام و یادآور شده است که زمان این ۲ سفر در جدول اوایل تیر بود و به تعویق افتاد.
مشاور سیاسی رئیس جمهور در ادامه این پیام آورده است: رئیسجمهور پزشکیان همچنین برای شرکت در اجلاس شانگهای در شهریور ماه به کشور چین دعوت شده است.
.............................
پایان پیام/ 167
نظر شما