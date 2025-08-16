به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مهدی سنایی» امروز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: رئیس‌جمهور از عصر دوشنبه (۲۷ مرداد) سفری ۲ روزه به ارمنستان و بلاروس خواهد داشت.

سنایی، تقویت مناسبات فیمابین بویژه در عرصه تجاری و امضای اسناد را از جمله اهداف این سفر اعلام و یادآور شده است که زمان این ۲ سفر در جدول اوایل تیر بود و به‌ تعویق افتاد.

مشاور سیاسی رئیس جمهور در ادامه این پیام آورده است: رئیس‌جمهور پزشکیان همچنین برای شرکت در اجلاس شانگهای در شهریور ماه به کشور چین دعوت شده‌ است.

