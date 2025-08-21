هند و روسیه دلار را از ۹۰ مبادلات تجاری خود حذف کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دنیس مانتوروف، معاون اول نخست وزیر روسیه، در نشست کمیسیون بین دولتی هند و روسیه اعلام کرد که اکنون ۹۰ درصد مبادلات تجاری میان دو کشور با استفاده از ارزهای ملی انجام می‌شود.

وی در این باره گفت: «فراهم کردن شرایط برای انجام تراکنش‌های پرداخت به صورت دوجانبه اصلاً موضوع کم اهمیتی نیست و ما توانسته‌ایم ۹۰ درصد از مبادلات تجاری بین روسیه و هند را به ارزهای ملی انجام دهیم.»

این مقام روسی همچنین تأکید کرد: «دو کشور به توسعه همکاری‌های خود در حوزه بانکی ادامه خواهند داد.»

مانتوروف در ادامه افزود: «ما توسعه مناسبات در حوزه‌های بانکی و بیمه‌ای را ضروری می‌دانیم.»

