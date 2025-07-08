به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از رویترز، پوتین در سخنرانی خود در نشست سران بریکس در ریودوژانیروی برزیل که از طریق تماس ویدیویی ایراد کرد، گفت: همه نشانهها حاکی از آن است که مدل جهانیسازی لیبرال منسوخ شده و مرکز ثقل فعالیتهای تجاری در حال تغییر به سمت بازارهای در حال ظهور است.
رئیس جمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: نظام تکقطبی روابط بینالمللی که در خدمت کشورهای ثروتمند بود، به گذشته پیوسته و نظام جهانی چندقطبی عادلانهتر جایگزین آن شده است.
پوتین گفت که بریکس حامیان بیشتری در میان کشورهای شرق و جنوب جهانی یافته و صدای آن در عرصه جهانی بلندتر شده است.
وی با بیان اینکه بریکس از بسیاری از اتحادیهها و گروهبندیهای جهانی مانند گروه هفت پیشی گرفته است، افزود: بریکس نه تنها یک سوم از مساحت کره زمین و نیمی از جمعیت آن را شامل میشود، بلکه ۴۰ درصد از اقتصاد جهانی را نیز در بر میگیرد.
رئیس جمهور روسیه گفت: استفاده از ارزهای ملی در تجارت میان کشورهای عضو بریکس در حال افزایش است.
وی افزود: سامانه مستقل سپردهگذاری و تسویه بریکس که انتظار میرود، تاسیس شود، تراکنشها مالی را سریعتر و امنتر خواهد کرد.
گروه بریکس در سال ۱۳۸۹ با مشارکت برزیل، روسیه، هند و چین در یکاترینبورگ روسیه تاسیس شد؛ یک سال بعد آفریقای جنوبی به این گروه ملحق شد. سپس جمهوری اسلامی ایران، مصر، اتیوپی و امارات نیز از ابتدای سال ۲۰۲۴ برابر با دیماه ۱۴۰۲ به این گروه پیوستند.
