اتحاد مقدس، از دل حسینیه امام خمینی

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کردند «اتحاد مقدس»، این فقط یک جمله نبود؛
ناقوس بیدارباشی بود برای همهی دلهایی که هنوز با آرمانها نفس میکشند.
اتحاد مقدس یعنی:
مردم و مسئولان، سرباز و طلبه، دانشجو و کارگر، همه در یک صف.
صفی که اگر بشکند، دشمن نه با گلوله، بلکه با نیش تفرقه، قلب وطن را هدف میگیرد.
این اتحاد، سپر ماست.
اگر ترک بردارد، فتنهها از شکافش عبور میکنند.
اگر سست شود، ستونهای امید فرو میریزند.
امروز، وقت تعارف نیست.
یا با هم، یا هیچکدام.
یا در کنار ولایت، یا در سایهی غفلت.
این هشدار، برای آنهاییست که هنوز خیال میکنند میشود بیصدا از کنار خطر گذشت؛
برای آنهاییست که فکر میکنند دشمن فقط بیرون مرزهاست.
نه!
دشمن، گاهی در سکوت ماست.
در تردید ما، در بیتفاوتی ما.
پس برخیز!
با قلمت، با قدمت، با صدایت.
اتحاد را فریاد بزن، چون این خاک، هنوز به غیرت ما زنده است.
امروز، صدای ولی فقیه دوباره طنین انداخت؛ صدایی از جنس ایمان، نه سیاست.
فرمودند: «سپر پولادین اتحاد مردم و مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشهدار شود.»
و این یعنی ما هنوز ایستادهایم، هنوز دلمان با آرمانهاست، هنوز امید داریم.
فرمودند: «ملت ایران در برابر خواسته اهانتآمیز آمریکا برای گوش به فرمانی، با قدرت میایستد.»
و این یعنی عزت، یعنی استقلال، یعنی ما همان نسل عاشورایی هستیم که زیر بار زور نمیرویم.
فرمودند: «باید از رئیسجمهور پرکار و پرتلاش حمایت شود.»
و این یعنی اگر کسی برای مردم کار میکند، باید در سایه ولایت، با قوت ادامه دهد.
ولایت فقیه یعنی تکیهگاه در طوفانها، یعنی چراغ راه در تاریکیها، یعنی صدای وجدان بیدار تاریخ.
ما با دلهایی پر از امید، در سایهاش نفس میکشیم.
و تا آخر ایستادهایم...
دلنوشتهای از ندا حکمت نیا
