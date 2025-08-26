به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام «میرزا حسن صادقی» رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان مازندران در گفتوگویی از دیارعلویان خط شکن ضمن گرامیداشت ایام شهادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، شعار امسال روز جهانی مسجد را "مسجد، محور وحدت و سنگر مقاومت" عنوان و اظهار کرد: استان مازندران، استان علوی و ولایی است، همه مردم و مسئولان برای احیای مساجد تلاش کنند.

وی با استناد به آیه ۱۸ سوره توبه، پنج ویژگی آبادکنندگان مساجد را برشمرد و گفت: ایمان به خدا، ایمان به روز قیامت، اقامه نماز، پرداخت زکات و ترس تنها از خدا این پنج ویژگی است.

حجت الاسلام صادقی با تاکید بر اینکه آبادانی مسجد تنها به ساختمان فیزیکی آن محدود نمی‌شود، به لزوم مدیریت محتوایی و حضور فعال مردم به ویژه جوانان و نوجوانان در مساجد اشاره کرد و افزود: مهم حضور افراد در مسجد است.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان مازندران در ادامه، با اشاره به مقاومت برخی متولیان در برابر حضور نیروهای جوان و هیئت‌های مذهبی در مساجد، خاطرنشان کرد: مالک مسجد فقط خداست و باید از ظرفیت‌های انسانی برای احیای مساجد استفاده کرد.

وی همچنین آمار مساجد استان مازندران اعلام کرد و گفت: در استان مازندران بیش از ۴ هزار مسجد وجود دارد که ۸۶۰ مسجد فاقد امام جماعت هستند که به عنوان "مساجد خاموش" شناخته می‌شوند.

حجت الاسلام صادقی با بیان اینکه ۸۳۷ مسجد به صورت فعال در حداقل دو وعده نماز جماعت برگزار می‌کنند، خاطرنشان کرد: ۱۲۷۱ مسجد به صورت نیمه فعال، یک وعده نماز جماعت دارند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان مازندران گفت: ۲۸۶ مسجد به صورت پیشران و در سه وعده نماز جماعت برگزار می‌کنند، بیش از ۴ هزار پایگاه مقاومت در مساجد استان مستقر هستند، همچنین ۱۲۸۴ کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه مسجد بدون امام جماعت همانند کلاس درس بدون معلم است، افزود: ما نباید مسجد خاموش داشته باشیم باید زمینه حضور امام جماعت در این پایگاه های دینی فراهم شود.

