 داعش مسئولیت انفجار انتحاری کویته پاکستان را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه تروریستی داعش پاکستان با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت انفجار انتحاری شب گذشته در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان را برعهده گرفت.

پایگاه خبری «خراسان دائری» اعلام کرد: این گروه در بیانیه‌ای عامل انتحاری این حمله را با نام «علی المهاجر» معرفی و تصویر او را منتشر کرده است. این انفجار در نزدیکی استادیوم «شاهوانی» و در جریان تجمع سیاسی حزب ملی بلوچستان روی داد که به گفته مقامات محلی طی آن دست‌کم ۱۳ نفر کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شدند.

این درحالیست که نگرانی‌ها درباره گسترش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان و نواحی مرزی این کشور با پاکستان بار دیگر افزایش یافته است بگونه‌ای که «عاصم افتخار» نماینده پاکستان در سازمان ملل اخیرا نسبت به افزایش دامنه فعالیت داعش خراسان در خاک افغانستان و ارتباط آن با گروه‌های تروریستی داخل پاکستان هشدار داده بود.

