حمله انتحاری داعش، در پاکستان ۴ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از رسانه‌های پاکستانی، پلیس در منطقه مرزی چمن واقع در ایالت بلوچستان اعلام کرد که مهاجم انتحاری در نزدیکی ایستگاه حمل و نقل، اقدام به انفجار تروریستی کرد.

به گفته مسئولان انتظامی، چهار نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند. آنان افزودند که احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

نیمه شب دوازدهم شهریور امسال نیز درپی انفجار انتحاری در یک اجتماع سیاسی در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان ۱۵ نفر کشته شدند.‌

گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

