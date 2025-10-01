۱۰ کشته در حمله به مقر امنیتی در جنوب پاکستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دست‌کم ۱۰ نفر از غیرنظامیان و نیروهای نظامی در انفجاری که مقر نیروهای مرزبانی را در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان در جنوب‌غربی پاکستان هدف قرار داد، کشته شدند.

مقام‌های پاکستانی اعلام کردند که یک عامل انتحاری با کامیون کوچک بمب‌گذاری‌شده‌ای که خود رانندگی می‌کرد، در مقابل مقر منفجر شد و پس از آن چندین فرد مسلح وارد ساختمان شدند و با نیروهای مرزبانی درگیر شدند.

«سرفراز بوگتی» نخست‌وزیر ایالت بلوچستان در اظهاراتی که از تلویزیون پخش شد، گفت که نیروهای امنیتی چهار مهاجم را از پا درآوردند. این حملات مانع ما برای تحقق توسعه و رفاه ملت‌مان نخواهد شد.

به گزارش رویترز به نقل از «بخت کاکار» وزیر بهداشت ایالت بلوچستان، این حمله علاوه بر ۱۰ کشته، ۳۳ زخمی نیز بر جای گذاشته است. همچنین خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام محلی گزارش داد که قربانیان شامل ۶ غیرنظامی و ۴ تن از نیروهای مرزبانی بوده‌اند.

تصاویر دوربین‌های مداربسته که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، نشان می‌دهد یک کامیون کوچک باری در نزدیکی در ورودی مقر مرزبانی پیش از انفجار پیچیده است.

هیچ گروهی فوراً مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت. با این حال، گروه‌های مسلح جدایی‌طلب در ماه‌های اخیر حملات خود علیه نیروهای امنیتی در منطقه را شدت بخشیده‌اند. از مهم‌ترین این گروه‌ها می‌توان به «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان» اشاره کرد که خواستار استقلال ایالت بلوچستان از پاکستان و اداره آن توسط قوم بلوچ است. این گروه همچنین بر آزادی زندانیان سیاسی و فعالان و بلوچ‌های ناپدیدشده که مدعی است ارتش پاکستان آن‌ها را ربوده، پافشاری می‌کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸