حملات داعش در نیجر شدت گرفت/ ۱۲۷ کشته در چند ماه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که حملات داعش در غرب نیجر شدت گرفته و از ماه مارسگذشته تاکنون بیش از ۱۲۷ نفر در پنج حمله جداگانه کشته شده‌اند.

این گزارش با اشاره به منطقه «تیلابیری» در مرز نیجر با مالی و بورکینافاسو، این حملات را یکی از خونین‌ترین سلسله عملیات‌های داعش در سال‌های اخیر دانست. به گفته شاهدان، مهاجمان با پوشش‌های خاص و تهدیدهای پیشین داعش شناسایی شده‌اند.

گزارش تأکید می‌کند که ارتش نیجر به هشدارهای مکرر ساکنان روستاها بی‌توجه بوده و درخواست آنان برای حمایت نادیده گرفته شده است.

دولت نظامی نیجر که سال ۲۰۲۳ از طریق کودتا به قدرت رسید، پیشتر دلیل برکناری دولت غیرنظامی را ناتوانی آن در مقابله با ناامنی عنوان کرده بود. اما داده‌های امنیتی نشان می‌دهد که پیش از کودتا، اوضاع رو به بهبود بود.

دیده بان حقوق بشر این حملات را جنایات جنگی آشکار خوانده و از دولت نیجر خواسته است تحقیقات فوری انجام دهد و عاملان را پاسخگو کند. به گفته این سازمان، وزارت دادگستری نیجر تاکنون به پرسش‌ها درباره گزارش جدید پاسخی نداده است.

