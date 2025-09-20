روند بازگشت پناهجویان افغانستانی از پاکستان پس از حادثه انفجار از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روند بازگشت پناهجویان افغانستانی از مرز چمن پس از انفجار پنج‌شنبه گذشته از سرگرفته شد. این انفجار در نزدیکی یک ایستگاه تاکسی در منطقه «حاجی باول اکا» نزدیک مرز چمن-اسپین بولدک، رخ داده بود.

«امتیاز بلوچ» معاون کمیسر چمن، اظهار داشت که انفجار در نزدیکی مغازه‌های موقت در نزدیکی ایستگاه تاکسی رخ داد و تحقیقات اولیه نشان می‌دهد مواد منفجره در خارج از مغازه‌ها کار گذاشته شده بود.

به گزارش «داون نیوز» شاهدان عینی از صحنه انفجار گزارش داده‌ بودند که شدت انفجار اجساد را متلاشی و بخش‌هایی از بدن قربانیان را پراکنده کرده بود. مقامات امنیتی پس از حادثه، عبور پناهجویان را متوقف کرده و منطقه را پاکسازی کردند تا از امنیت خانواده‌ها اطمینان حاصل شود.

اداره امور داخلی بلوچستان اعلام کرد که تحقیقات درباره این حادثه در حال انجام است و عاملان انفجار به عدالت سپرده خواهند شد.

پاکستان از سال گذشته کارزاری برای بازگرداندن افغانستانی‌های بدون مدارک قانونی آغاز کرده است. بر اساس سیاست جدید، تنها کسانی که ویزا و کارت پناهندگی معتبر دارند می‌توانند در پاکستان باقی بمانند.

با این حال، گروه‌های حقوق بشری این سیاست را ناگهانی و سختگیرانه توصیف کرده و هشدار داده‌اند که بسیاری از بازگشت‌کنندگان در افغانستان با مشکلات اقتصادی و دسترسی محدود به خدمات پایه روبه‌رو خواهند شد.

بازگشت پناهجویان افغانستانی از مرزهای پاکستان، به ویژه مرزهای چمن و تورخم، از زمان اجرای کارزار بازگرداندن افغانستانی‌های بدون مدارک قانونی، ده‌ها هزار نفر را شامل شده است. این سیاست با هدف مدیریت دقیق مرزها و اطمینان از اقامت قانونی در پاکستان انجام می‌شود.

