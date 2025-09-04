به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سعید خطیب زاده، معاون وزیر خارجه ایران امروز چهارشنبه در بغداد با سید عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق دیدار کرد.

به گزارش الفرات نیوز، در این دیدار که با حضور محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد انجام شد، دو طرف روابط دوجانبه عراق و جمهوری اسلامی ایران و راه‌های تقویت آن در راستای خدمت به منافع دو کشور و ملت دوست و همسایه علاوه بر تحولات اوضاع در منطقه را بررسی کردند.

حکیم جلوه‌های همبستگی در زمان زیارت اربعین و پس از آن سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن عسکری (ع) را تحسین کرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق بر اهمیت ثبات در منطقه تاکید و اشاره کرد که هرگونه تهدید در هر مکانی از منطقه، امنیت و ثبات کشورهای آن را در معرض خطر قرار خواهد داد.

وی با اشاره به وضعیت عراق و ثبات آن، توضیح داد که انتخابات آتی برای انتقال به مرحله ثبات پایدار ضروری است و تاسیس یک مرحله جدید در عراق به شمار می‌رود.

