به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس ائتلاف «دولت قانون» تأکید کرد که مقابله با فساد اداری و حفاظت از حاکمیت ملی، از مهمترین اولویتهای دولت عراق به شمار میروند.
«نوری المالکی» در گفتوگو با «بغداد الیوم» اظهار داشت: هر مسئولی که از قدرت برای منافع شخصی استفاده کند، باید مورد محاکمه قرار گیرد. چرا که جایگاه عمومی صرفاً شغلی با حقوق نیست، بلکه مأموریتی ملی و ستون فقرات دولت است.
وی همچنین بر ضرورت دور نگهداشتن کارمندان از فشارهای سیاسی تأکید کرد؛ فشارهایی که میتوانند عملکرد آنان را تضعیف کرده و در نهایت به زیان شهروندان تمام شوند.
المالکی از افتتاح مؤسسات تخصصی برای پرورش نیروهای کارآمد و تقویت ساختار دولت خبر داد.
در ادامه، وی خواستار گسترش دامنه مبارزه با فساد بر اساس اصل فراگیری شد و تصریح کرد: حاکمیت ملی خط قرمزی است که نباید نقض شود و حفظ آن، نشانهای از قدرت کشور است.
المالکی در پایان تأکید کرد: دولت اجازه نخواهد داد که هیچگونه خدشهای به حاکمیت ملی وارد شود.
