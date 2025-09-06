به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس ائتلاف «دولت قانون» تأکید کرد که مقابله با فساد اداری و حفاظت از حاکمیت ملی، از مهم‌ترین اولویت‌های دولت عراق به شمار می‌روند.

«نوری المالکی» در گفت‌وگو با «بغداد الیوم» اظهار داشت: هر مسئولی که از قدرت برای منافع شخصی استفاده کند، باید مورد محاکمه قرار گیرد. چرا که جایگاه عمومی صرفاً شغلی با حقوق نیست، بلکه مأموریتی ملی و ستون فقرات دولت است.

وی همچنین بر ضرورت دور نگه‌داشتن کارمندان از فشارهای سیاسی تأکید کرد؛ فشارهایی که می‌توانند عملکرد آنان را تضعیف کرده و در نهایت به زیان شهروندان تمام شوند.

المالکی از افتتاح مؤسسات تخصصی برای پرورش نیروهای کارآمد و تقویت ساختار دولت خبر داد.

در ادامه، وی خواستار گسترش دامنه مبارزه با فساد بر اساس اصل فراگیری شد و تصریح کرد: حاکمیت ملی خط قرمزی است که نباید نقض شود و حفظ آن، نشانه‌ای از قدرت کشور است.

المالکی در پایان تأکید کرد: دولت اجازه نخواهد داد که هیچ‌گونه خدشه‌ای به حاکمیت ملی وارد شود.

.........................................

