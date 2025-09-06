حکیم در دیدار با سید حسن خمینی: ایران سنگر خط مقدم جهان اسلام در برابر رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، شامگاه جمعه به منظور دیدار و رایزنی با مقامات ایرانی وارد تهران شد و در بدو ورود با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، نسبت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد.

وی همچنین با «سید حسن خمینی»، تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) دیدار کرد.

در این دیدار، حکیم به همدلی و همراهی عموم مسلمانان شیعه و سنی با جمهوری اسلامی ایران در جنگ 12 روزه اخیر اشاره کرد و گفت: مسلمانان به دلیل تنفر از رژیم صهیونیستی با کشوری که از خود در مقابل این رژیم دفاع و با آن مبارزه کند، حمایت می‌کنند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه ایران به سرعت از شوک حمله رژیم صهیونیستی خارج شد، به ضربه اساسی به پدافند این رژیم و غافلگیری آن از قدرت موشک‌های ایرانی اشاره و تصریح کرد: آنان هم اکنون با شکست در این حوزه‌ها به دنبال آشوب در ایران هستند.

حکیم در پایان، ایران را سنگر خط مقدم جهان اسلام دانست و گفت: کشورهای منطقه امروز احساس کرده‌اند که اگر ایران در نبرد با رژیم صهیونیستی تضعیف شود، همه منطقه ضرر خواهد کرد.

