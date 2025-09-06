به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق روز جمعه اعلام کرد که یک شهروند آمریکایی به نام «برایان ویلسن» را بازداشت کرده است.
به گفته سرهنگ «سلام عبد الخالق» سخنگوی این نهاد، ویلسن در جریان بازجوییها اعتراف کرده که بهصورت مستقل و بدون اطلاع دولت آمریکا، اقدام به ارائه پشتیبانی لجستیکی و آموزش نظامی به نیروهای شبهنظامی موسوم به نیروهای عقرب کرده است.
طبق اظهارات رسمی، این فرد به عنوان مزدور فعالیت داشته و مأموریت آموزش و آمادهسازی نظامی نیروهای مذکور به او واگذار شده بود. وی هماکنون با دستور قاضی تحقیق آسایش در بازداشت به سر میبرد و مراحل قانونی در خصوص پروندهاش در حال اجراست.
