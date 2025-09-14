به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نهادهای آموزشی از اروپا تا آمریکای جنوبی در حال تحریم مؤسسات اسرائیلی هستند، هرچند «دانشگاههای بریتانیا» اعلام کرد که از این اقدام حمایت نمیکند.
در واکنش به شرایط غزه، شمار فزایندهای از نهادهای علمی در حال فاصله گرفتن از مؤسسات اسرائیلی هستند. سال گذشته دانشگاه فدرال سئارا در برزیل یک اجلاس نوآوری با همکاری یک دانشگاه اسرائیلی را لغو کرد، و مجموعهای از دانشگاهها در نروژ، بلژیک و اسپانیا روابط خود را با مؤسسات اسرائیلی قطع کردند. دانشگاههای دیگری از جمله ترینیتی کالج دوبلین نیز در تابستان امسال همین مسیر را دنبال کردند.
دانشگاه آمستردام برنامه تبادل دانشجو با دانشگاه عبری اورشلیم را پایان داده است و «انجمن اروپایی انسانشناسان اجتماعی» اعلام کرده که با مؤسسات علمی اسرائیل همکاری نخواهد کرد و اعضای خود را نیز به پیروی از این اقدام تشویق کرده است.
