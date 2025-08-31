به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب سالانه «نشان نیکوکاری» با هدف ثبت و انتشار تجربه مؤسسات مردم‌نهاد منتخب نخستین دوره جشنواره ملی نشان نیکوکاری، با ساختاری دقیق، استاندارد و قابل انتشار در سطح ملی و بین‌المللی در دست تهیه است.

دبیرخانه علمی و ارزیابی جشنواره ملی نشان نیکوکاری اعلام کرد که فرآیند گردآوری و تدوین نخستین جلد از کتاب سالانه «نشان نیکوکاری » در مراحل پایانی است. این کتاب ویژه مؤسسات برگزیده نخستین دوره جشنواره بوده و قرار است با هدف معرفی تجربه‌ها، دستاوردها، و الگوهای اثرگذار سازمان های مردم‌نهاد ایرانی، در قالبی رسمی و چندزبانه منتشر شود.

بر اساس این اعلام، «نشان نیکوکاری» قرار است به سه زبان (فارسی، انگلیسی و عربی) تهیه شده و در اختیار نهادهای حاکمیتی، مراکز علمی و رسانه‌ای داخل کشور و همچنین مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گیرد.

مؤسسات برگزیده در نخستین دوره جشنواره نشان نیکوکاری این فرصت را دارند که شرح دقیق فعالیت‌ها، تجربه‌های کلیدی، چالش‌ها و اثرگذاری واقعی خود را در قالب یک گزارش حرفه‌ای، منسجم و روایت‌محور ثبت و ارائه کنند. این گزارش‌ها پس از تأیید نهایی، به‌عنوان فصل‌های مستقل در کتاب سالانه «نشان نیکوکاری» منتشر خواهد شد.

محتوای این گزارش‌ها بر اساس یک راهنمای ساختاریافته تهیه می‌شود که در اختیار مؤسسات قرار گرفته و شامل ۹ محور مشخص است. این محورها، از مسیر شکل‌گیری مؤسسه گرفته تا دستاوردها، چالش‌ها، شکست‌ها، امیدها و آینده‌نگری‌های آن را در بر می‌گیرد.

از مؤسسات خواسته شده تا صرفاً به ارائه گزارش آماری یا اداری بسنده نکنند؛ بلکه با بازگو کردن واقعی و دقیق مسیری که پیموده‌اند، روایتی از دل دغدغه‌ها و انگیزه‌های اولیه، تصمیم‌ها، برنامه‌ها، اشتباه‌ها و موفقیت‌هایی که به آن افتخار می‌کنند ارائه دهند.

در این روایت، باید نشانی از انسان‌هایی باشد که سنگ بنای مؤسسه را گذاشتند، داوطلبانی که با دلشان کار کردند، مددجویانی که مسیرشان تغییر کرد، و لحظه‌هایی که همه‌چیز به نقطه عطف رسید. این فرصتی است برای بازگویی صادقانه، افتخارآمیز و آینده‌نگرانه تجربه‌های عمیق اجتماعی.

دبیرخانه جشنواره تأکید کرده است که این اقدام، تنها یک گزارش‌گیری معمول نیست؛ بلکه فرصتی برای دیده‌شدن حرفه‌ای مؤسسات در سطح ملی و بین‌المللی و ارائه تصویری واقعی از نقش نهادهای مردمی در بهبود شرایط جامعه است.

چراکه باور داریم در میان نهادهای مردم‌نهاد ایران، تشکل‌هایی حضور دارند که نه‌تنها می‌توانند الگویی برای سایر خیریه‌ها و مؤسسات اجتماعی کشور باشند، بلکه قابلیت آن را دارند که الگوی مدیریتی برای بخش دولتی و خصوصی نیز تلقی شوند.

برخی از این مؤسسات، با عملکرد درخشان، شفافیت ساختاری و خلاقیت در حل مسائل اجتماعی، قابل عرضه به عنوان الگوهایی بی‌بدیل در سطح بین‌المللی هستند و می‌توانند به‌عنوان ستاره‌هایی درخشان در نقشه نیکوکاری جهانی معرفی شوند.



.............

پایان پیام/ ۲۱۸

