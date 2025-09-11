به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خزانه‌داری آمریکا بسته تازه‌ای از تحریم‌ها علیه جنبش انصارالله یمن اعلام کرد و تأکید نمود که این اقدام بزرگ‌ترین تحریم از نوع خود است که واشنگتن تاکنون علیه این جنبش اعمال کرده است.

بر اساس بیانیه‌ای که امروز در وب‌سایت رسمی این وزارتخانه منتشر شد، تحریم‌ها ۳۲ فرد و نهاد، به‌علاوه ۴ کشتی متعلق به جنبش انصارالله را هدف قرار می‌دهد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف از این اقدام را مختل کردن منابع مالی انصارالله دانست؛ منابعی که این جنبش برای عملیات خود در دریای سرخ به آن تکیه دارد.

این وزارت‌خانه همچنین ادعا کرد که این تحریم‌ها شامل شرکت‌هایی در کشورهای دیگر نیز می‌شود که برای انتقال محموله‌های با کاربرد دوگانه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

طبق این تحریم‌ها، تمام دارایی‌های افراد و نهادهای هدف در داخل آمریکا یا در اختیار نهادهای آمریکایی مسدود می‌شود و هرگونه معامله مالی یا تجاری با آنان ممنوع است. افزون بر این، مؤسسات خارجی که با افراد یا نهادهای تحریم‌شده همکاری کنند نیز ممکن است با تحریم‌های ثانویه سخت‌گیرانه مواجه شوند.

این اقدام در ادامه سلسله تحریم‌های فزاینده‌ای است که آمریکا از سال ۲۰۲۴ علیه جنبش انصارالله یمن وضع کرده است؛ اقدامی که در پی حمایت این جنبش از غزه و گشودن جبهه پشتیبانی علیه رژیم صهیونیستی صورت می‌گیرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸