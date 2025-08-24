به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در چارچوب کمپین آکادمیک شیلی برای قطع ارتباط با دانشگاه‌های اسرائیلی، و به دعوت انجمن فلسطینی-لاتینی در برزیل، از هشتم آگوست جاری، مجموعه‌ای از نشست‌ها و فعالیت‌های علمی در شهر سانتیاگو پایتخت شیلی برگزار شده‌اند. در این رویدادها، دانشجویان، استادان و فعالان از رشته‌های مختلف حضور داشته‌اند.

هدف این برنامه‌ها، تأکید بر اهمیت قطع ارتباط علمی به‌عنوان بخشی از جنبش جهانی مقابله با اشغالگری و نشان دادن اینکه دانشگاه‌ها می‌توانند به فضایی برای مقاومت در برابر سیاست‌های آپارتاید تبدیل شوند، نه اینکه بستری برای عادی‌سازی یا توجیه جنایات جنگی باشند.

«احمد الزعبی» استاد روزنامه‌نگاری و رسانه‌های دیجیتال در دانشگاه لوسیل قطر که در برخی از این نشست‌ها شرکت کرده، در گفت‌وگو با پایگاه خبری الجزیره نت قطر گفت: مسئولیت توقف نسل‌کشی علیه فلسطینی‌ها تنها بر دوش خودشان نیست. اسرائیل از حمایت گسترده غرب و آمریکا برخوردار است، و این مسئولیت مضاعفی بر دوش پژوهشگران و استادان دانشگاهی در سراسر جهان می‌گذارد.

او افزود: آزادی فلسطین تنها از درون ممکن نیست، زیرا اسرائیل از حمایت سیاسی، مالی و رسانه‌ای اکثر دولت‌های غربی برخوردار است. بنابراین، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان باید از رسانه‌های فلسطینی دفاع کنند.

زعبی در سخنرانی‌های دانشگاهی و مصاحبه‌های تلویزیونی خود در شیلی بر شرافت حرفه‌ای تأکید کرده و گفته است: همکاران شما در فلسطین کشته می‌شوند. اشغالگران ۲۸۸ روزنامه‌نگار را ترور کرده‌اند، بیشتر آن‌ها زیر ۴۰ سال بودند، و این رقم احتمالاً بسیار بیشتر است.

قطع ارتباط علمی

«فیلیپه سیرا عثمان» پژوهشگر روابط بین‌الملل و مطالعات عربی در دانشگاه شیلی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری الجزیره نت قطر توضیح داد که قطع ارتباط علمی با اسرائیل به معنای رد هرگونه همکاری با دانشگاه‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی اسرائیلی است و شامل رد توافق‌نامه‌های همکاری، لغو رویدادهای مشترک، تعلیق انتشار علمی مشترک و صدور بیانیه‌های همبستگی با فلسطین می شود.



او تأکید کرد که این ایده فراتر از شیلی است و هدف آن ایجاد شبکه‌های علمی مستقل در آمریکای لاتین، دور از نهادهای اسرائیلی است.

فیلیپه سیرا عثمان یادآور شد که در سال ۲۰۲۲، حدود ۲۳۰ استاد از ۱۵ کشور آمریکای لاتین بیانیه‌ای برای قطع ارتباط علمی و فرهنگی با اسرائیل امضا کردند، اما بیشتر این تلاش‌ها در سطح مردمی و اعضای هیئت علمی باقی مانده‌اند.

او افزود که هیچ دانشگاهی در شیلی یا آمریکای لاتین تاکنون سیاست رسمی مؤسسه‌ای برای قطع ارتباط علمی با اسرائیل اتخاذ نکرده است، اگرچه پیشرفت قابل‌توجهی در سطح دانشجویان و برخی اعضای هیئت علمی دیده می‌شود.

در همین راستا، «رودریگو کرمی بولتون: استاد مطالعات عربی در دانشکده فلسفه و علوم انسانی دانشگاه شیلی، اعلام کرد که دانشکده‌اش توافق‌نامه‌های خود با یک دانشگاه اسرائیلی را لغو کرده و احتمالاً تنها مؤسسه‌ای در کشور است که چنین موضعی اتخاذ کرده است.

او افزود که برخی دانشگاه‌های دولتی دیگر نیز توافق‌نامه‌های خود را تعلیق کرده و بیانیه‌هایی علیه نسل‌کشی در غزه صادر کرده‌اند.

به گفته وی، دانشجویان نیروی محرکه اصلی هستند؛ آن‌ها دانشگاه خود را فضایی آزاد از نظام آپارتاید می‌دانند.

«آیه الحمیدی» عضو کمیته همبستگی با فلسطین در دانشگاه «فینیس تِرای» در گفت‌وگو با پایگاه خبری الجزیره نت قطر گفت: قطع ارتباط علمی با اسرائیل تنها یک موضع نمادین نیست، بلکه ابزاری برای توقف عادی‌سازی جنایات اشغالگری در دانشگاه‌هاست. هرگونه همکاری علمی با مؤسسات اسرائیلی به معنای تطهیر نظام آپارتاید است.

روایت انسانی

در ادامه، «ثریا جاکوب» فعال حقوق بشر و عضو کمیته همبستگی با فلسطین، تأکید کرد که رسانه‌ها در حال از دست دادن نقش انسانی خود هستند و به ابزاری برای تبلیغات حامی نسل‌کشی تبدیل شده‌اند.

او گفت: رسانه‌ها بستری برای گفتمان نفرت فراهم کرده‌اند که پاک‌سازی قومی را توجیه می‌کند، در حالی که روزنامه‌نگاران فلسطینی معنای واقعی کرامت را به ما می‌آموزند و تعریف جدیدی از حرفه‌گرایی ارائه می‌دهند.

«پاتریسیو هارا» رئیس دانشکده رسانه در دانشگاه شیلی، با این دیدگاه موافق است و معتقد است که اطلاعات مستند، قوی‌ترین سلاح در برابر تبلیغات هستند.

او گفت: اطلاعات دقیق می‌توانند در برابر زمان مقاومت کنند و خط فکری پایداری ایجاد کنند، حتی اگر موضوعات از نظر جغرافیایی از آمریکای لاتین دور باشند.



«کلودیا لوگوس» استاد رسانه در دانشگاه شیلی، ضعف رسانه‌های محلی در پوشش مسائل بین‌المللی، از جمله موضوعات منطقه‌ای مانند پرو و آرژانتین را مورد انتقاد قرار داد.

او افزود: رسانه‌های شیلی قادر به ارائه روایت انسانی منسجم نیستند، و آنچه درباره فلسطین منتشر می‌شود، با وجود برخی تلاش‌های فردی، بسیار محدود است.

آموزش‌های میدانی

آیه الحمیدی در مورد امکان اجرای آموزش‌های میدانی برای دانشجویان شیلی در فلسطین یا اردوگاه‌های پناهندگان، گفت که این امر تقریباً غیرممکن است، نه به‌دلیل نبود علاقه، بلکه به‌دلیل ساختار دانشگاهی که تمایل به تبادل با اروپا، آمریکا و برخی کشورهای آسیایی دارد، در حالی که فلسطین و پناهندگان کاملاً نادیده گرفته می‌شوند.

او افزود که کمبود منابع مالی و محدودیت‌هایی که اشغالگران از طریق ایست‌های بازرسی و مجوزها اعمال می‌کنند، مانع اضافی هستند.

به گفته وی، مشکل در دانشجویان نیست، بلکه در نبود شجاعت نهادی و ترس جامعه بین‌المللی از برخورد با فلسطین به‌عنوان مکانی مشروع برای تبادل علمی است.

در مقابل، احمد الزعبی معتقد است که فراهم کردن فرصت آموزش برای دانشجویان شیلی در دانشگاه‌های فلسطینی و عربی، با وجود دشواری‌ها، ممکن است.

او خواستار ارائه بورسیه‌های کامل یا جزئی برای این دانشجویان شد تا بتوانند واقعیت را از نزدیک ببینند.

وی گفت: مهم این است که از ما، فلسطینی‌ها، بشنوند، نه اینکه تصویر را از رسانه‌ای کاملاً جانبدارانه نسبت به اسرائیل دریافت کنند.

زعبی در پایان بر ضرورت ادامه گفت‌وگو با دانشکده‌های رسانه در شیلی و آمریکای لاتین درباره برنامه‌های اعزام دانشجو به‌ویژه برای دانشجویان رسانه‌های بین‌المللی تأکید کرد تا افق‌های گسترده‌تری برای ارتباط با دانشگاه‌های فلسطینی و عربی گشوده شود.

