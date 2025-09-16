به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، هیأتهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در نشستی رسمی در باکو، بر سر برگزاری هفتههای فرهنگی متقابل در شهرهای مختلف دو کشور پس از نوروز ۱۴۰۵ به توافق رسیدند. این رویدادها با هدف تعمیق و گسترش روابط فرهنگی و در راستای توافقات رؤسای جمهور دو کشور برگزار خواهد شد.بر اساس مذاکرات صورت گرفته در این جلسه که روز چهارشنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان برگزار شد، مقرر گردید ابتدا هفته فرهنگی ایران در شهرهای باکو، گنجه و نخجوان و پس از آن، هفته فرهنگی آذربایجان در تهران و شهرهای تبریز، اردبیل و یا ارومیه برگزار شود.عبدالرضا راشد معاون توسعه روابط و مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رئیس هیأت ایرانی، در این دیدار با تأکید بر اراده سران دو کشور برای ارتقاء روابط، اظهار داشت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مسئولیت تقویت روابط فرهنگی با دیگر کشور ها را را بر عهده دارد و توسعه این روابط، زمینهساز گسترش همکاریها در سایر حوزهها خواهد بود.فرید جعفروف معاون بینالملل وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان، ضمن اعلام آمادگی کامل کشورش برای میزبانی، به تفاهمنامه مبادلات فرهنگی که اخیراً به امضای طرفین رسیده است اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد این برنامهها در عالیترین سطح ممکن به اجرا درآیند.
جزئیات برنامهها و شهرهای میزبان
در این نشست، جزئیات برنامههای پیشنهادی برای هفته فرهنگی ایران در آذربایجان شامل اجرای موسیقی سنتی و ملی، نقالی و شاهنامهخوانی، نمایش فیلمهای سینمایی و مستند، برپایی نمایشگاههای صنایعدستی نظیر فرش، میناکاری و خاتمکاری، جشنواره غذای ایرانی و برگزاری میزگردهای ادبی مشترک با محوریت استاد شهریار اعلام شد.بنیاد فرهنگی حیدر علیاف و موزه فرش باکو بهعنوان مکانهای پیشنهادی برای برگزاری این رویدادها در پایتخت آذربایجان معرفی شدند.هیئت آذربایجانی نیز علاقه خود را برای برگزاری موسیقی سنتی، اجرای تئاتر و برپایی نمایشگاههای نقاشی، مینیاتور و مد و لباس در ایران اعلام کرد.
تأکید بر هماهنگی و احترام متقابل
طرفین توافق کردند که زمانبندی دقیق و جزئیات اجرایی پس از بازدیدهای کارشناسی و بررسیهای تکمیلی نهایی شود. همچنین در این مذاکرات بر لزوم هماهنگی کامل، رعایت قوانین و ضوابط فرهنگی دو کشور تأکید شد.راشد با اشاره به برگزاری کنگره شهریار در تبریز، خواستار حضور پژوهشگران، نویسندگان و علاقهمندان آذربایجانی به این شاعر ایرانی در این کنگره شد. معاون توسعه روابط و مطالعات منطقهای و بینالمللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین هیئت فرهنگی آذری را به بازدید از شهرهای منتخب و امکانات فرهنگی ایران دعوت و پیشنهاد کرد که سند نهایی اجرایی هفته فرهنگی در تهران امضاء شود.
توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان
عبدالرضا راشد معاون توسعه روابط و مطالعات منطقهای و بینالمللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این نشست گفت: جزئیات برگزاری هفته فرهنگی شامل بخشهای متنوعی از جمله؛ صنایع دستی و هنرهای سنتی، موسیقی، سینما و تئاتر، هنرهای نمایشی و انیمیشن، فناوریهای فرهنگی و صنایع خلاق، خوشنویسی، مینیاتور، مد و لباس، غذا، کتاب و سایر موضوعات فرهنگی خواهد بود.راشد در ادامه این نشست پیشنهاد کرد بازدیدی از امکانات فرهنگی شهرهای باکو، گنجه و جمهوری خودمختار نخجوان انجام شود.حسین مرادوف معاون هنری وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان نیز بر اهمیت همکاریهای سینمایی و موسیقی سنتی و مقام تأکید کرد و افزود: بنیاد حیدر علیف مسابقات بینالمللی موسیقی مقام را در آذربایجان برگزار میکند و شرکتکنندگان ایرانی بارها در این مسابقات با استعداد و درخشش فراوان حضور یافتهاند.در این دیدار طرفین بر هماهنگی برای زمان دقیق برگزاری هفتههای فرهنگی، اعلام قوانین و ضوابط و توجه به محدودیتهای احتمالی توافق کردند.همچنین در این دیدار زمان اجرای هفته فرهنگی بعد از نوروز ۱۴۰۵، به ترتیب در ایران و آذربایجان تعیین شد. در ادامه این نشست، جزئیات برگزاری هفته فرهنگی ایران و آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت.
..............................
پایان پیام/
نظر شما