ایساسکو نخستین شاخص هوش مصنوعی جهان اسلام را رونمایی کرد

سازمان جهان اسلام برای آموزش، علوم و فرهنگ (ایساسکو) با همکاری بنیاد حیدر علیاف و وزارت علم و آموزش جمهوری آذربایجان، شاخص ایساسکو برای هوش مصنوعی در جهان اسلام را با هدف سنجش روندهای توسعه هوش مصنوعی در کشورهای عضو راهاندازی کرد.
این شاخص در خلال یک کنفرانس بینالمللی درباره هوش مصنوعی که در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد، معرفی شد.
دکتر «سالم بن محمد المالک» مدیرکل ایساسکو، در سخنرانی خود در جلسه افتتاحیه تأکید کرد که این شاخص به سنجش میزان آمادگی کشورها، اصلاح سیاستگذاریها و تقویت خلاقیت و نوآوری در حوزه هوش مصنوعی کمک خواهد کرد.
او افزود که این پروژه، که تاکنون ۹ کشور پیشرو جهان اسلام به آن پیوستهاند، بخشی از اجرای میثاق ریاض برای هوش مصنوعی در جهان اسلام است؛ میثاقی که به عنوان چارچوب اخلاقی و راهبردی کشورهای عضو ایساسکو شناخته میشود.
سه اصل بنیادین
مدیرکل ایساسکو توضیح داد که توسعه فناوریهای هوش مصنوعی باید بر پایه سه اصل اساسی انجام شود که این اصول شامل آمادهسازی نظام آموزشی برای بهرهگیری از هوش مصنوعی از طریق تدوین رهنمودها و آموزش معلمان برای استفاده از این فناوری، توانمندسازی زنان و دختران در حوزههای علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات و ایجاد محیط مناسب برای نوآوری و خلاقیت در کشورهای عضو است.
از سوی دیگر، «لیلا علییوا» معاون رئیس بنیاد «حیدر علییف»، بر اهمیت ارزیابی درست پیامدهای هوش مصنوعی بر جوامع و هدایت جوانان به سمت بهرهگیری از فرصتهای این فناوری، همراه با افزایش آگاهی نسبت به مخاطرات احتمالی آن تأکید کرد.
در پایان کنفرانس نیز بیانیه باکو درباره شاخص هوش مصنوعی در جهان اسلام به تصویب رسید؛ بیانیهای که ضمن تقدیر از شاخص ایساسکو، بر ظرفیتهای هوش مصنوعی در ارتقای آموزش، بهبود خدمات سلامت، حفاظت از میراث فرهنگی، توسعه اقتصادی و مدیریت محیطزیست تأکید میکند.
