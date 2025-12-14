بیانیه باکو بر تقویت صنایع خلاق در جهان اسلام تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه باکو درباره صنایع خلاق به کار خود در جشنواره فرهنگی هفته خلاق باکو ۲۰۲۵ پایان داد؛ بیانیهای که چارچوبی مشترک برای تقویت همکاریهای فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی میان کشورهای عضو ترسیم میکند.
این جشنواره که به میزبانی جمهوری آذربایجان و با همکاری سازمان همکاری اسلامی از ۵ تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ برگزار شد، با حضور مقامات عالیرتبه و بیش از ۵ هزار مهمان، به بستری پویا برای بزرگداشت میراث فرهنگی مشترک کشورهای اسلامی تبدیل شد.
در مراسم افتتاحیه، «طارق علی بخیت» دبیرکل دستیار سازمان همکاری اسلامی در امور انسانی، فرهنگی و اجتماعی، با تأکید بر نقش محوری تبادلات فرهنگی، اعلام کرد که این تعاملات نقشی اساسی در تقویت وحدت و همبستگی در جامعه گسترده کشورهای عضو ایفا میکنند. وی همچنین بر اهمیت راهبردی صنایع خلاق در تحقق توسعه پایدار تأکید کرد.
در آیین اختتامیه، برگزاری مجمع خلاقیت زنان مورد توجه ویژه قرار گرفت؛ مجمعی که با تأکید بر اینکه زنان ریشه و جوهره حوزههای خلاق هستند، بر تعهد مشترک کشورهای عضو برای تقویت رهبری زنان در اقتصاد خلاق تأکید کرد.
همزمان با این رویداد، شهر باکو میزبان جشنواره بینالمللی سینمای نسیم باکو نیز بود؛ جشنوارهای که با گرامیداشت سینمای جهان، جایگاه آذربایجان را بهعنوان یکی از قطبهای منطقهای صنعت فیلمسازی برجسته کرد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما