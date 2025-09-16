برگزاری کنگره شعر استاد شهریار؛ فرصتی برای گسترش دیپلماسی فرهنگی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دیدار معاون توسعه روابط و مطالعات منطقه‌ای و بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دبیر کنگره بین‌المللی شهریار، موضوع برگزاری کنگره شهریار و توسعه روابط فرهنگی میان ایران و آذربایجان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عبدالرضا راشد معاون توسعه روابط و مطالعات منطقه‌ای و بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این دیدار گفت: با توجه به سفر هیئت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به آذربایجان و استقبال طرف آذربایجانی از برگزاری کنگره شعر استاد شهریار در این کشور ، تمایل داریم تا از نظرات و پیشنهادات برگزارکنندگان کنگره در ایجاد تعامل هرچه بهتر در این رابطه بهره مند شویم.

وی در ادامه به ضرورت توسعه ارتباطات مردمی میان دو کشور تأکید کرد و گفت: نسل جدید ما با خدمات دکتر شعردوست به درستی آشنا نیستند و نیاز است که این خدمات بیشتر منتشر شود.

راشد بر اهمیت گام‌های سازنده در جهت تقویت روابط فرهنگی میان ایران و آذربایجان تأکید و ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های فرهنگی بیشتری در آینده بین دو کشور شکل گیرد.

علی اصغر شعردوست دبیر کنگره شعر استاد شهریار نیز بیان کرد : مقام معظم رهبری به برگزاری کنگره‌های بزرگ در مورد استاد شهریار اشاره کرده‌اند و خواستار برگزاری حداقل یک کنگره بزرگ هر ده سال شده‌اند.

وی به مراسم بزرگ یکصدمین سال تولد استاد شهریار اشاره کرد که با حضور حیدر علی اف رییس جمهوری فقید کشور آذربایجان برگزار و نتایج آن به مقام معظم رهبری ارسال شد.

شعردوست همچنین به برگزاری موفق کنگره شهریار در تالار وحدت در گذشته اشاره کرد.

نشست در استانداری آذربایجان شرقی

همچنین در نشستی با مسوولان استانداری و نمایندگان استان آذربایجان شرقی، راهکارهای تقویت روابط فرهنگی با کشور آذربایجان بررسی شد. این نشست به منظور ایجاد بستری برای مراودات فرهنگی بهینه و افزایش آشنایی مردمان دو ملت برگزار شد.

معاون توسعه روابط و مطالعات منطقه‌ای و بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این نشست با اشاره به تمایل کشور آذربایجان برای گسترش روابط فرهنگی، بر ضرورت معرفی هویت تاریخی، دینی و تمدنی ایران تأکید کرد.

راشد همچنین گفت: گستره فعالیت ها و برنامه های فرهنگی که می توانیم با کشورهای دیگر از جمله جمهوری آذربایجان برگزار کنیم، نشان‌دهنده تنوع عناصر فرهنگی و غنای فرهنگی ماست.

در این جلسه، برگزاری هفته‌های فرهنگی و ارتباطات فرهنگی به عنوان ابزارهایی مؤثر برای معرفی فرهنگ و هویت تاریخی دو کشور مورد تأکید قرار گرفت.

مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این نشست ابراز کرد که تبریز آماده است تا هفته فرهنگی خود را در کشور آذربایجان برگزار کند و از این طریق به گسترش روابط فرهنگی کمک کند.

همچنین در این نشست به اهمیت گردشگری اشاره شد و بر لزوم تبلیغ ظرفیت‌های گردشگری ایران تأکید شد. تبادل هیئت‌های فرهنگی و هنری بین دو کشور به عنوان یک راهکار برای ارتقاء روابط فرهنگی نیز مطرح شد.

بهره‌برداری از ظرفیت رسانه‌ها برای بیان اشتراکات دو کشور و استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان ابزارهایی برای توسعه روابط فرهنگی و همچنین تبادلات فرهنگی به عنوان عاملی در مسیر توسعه اقتصادی بین دو کشور، موضوعات دیگری بود که در این نشست به آن پرداخته شد.

هفته گذشته هیأتی از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به سرپرستی عبدالرضا راشد معاون توسعه همکاری‌های بین‌المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به جمهوری آذربایجان سفر کرده بود و در دیدار وزیر فرهنگ آذربایجان، برای برگزاری هفته فرهنگی در دو کشور و برپایی برنامه های مشترک فرهنگی و هنری از جمله کنگره شعر استاد شهریار، توافق شده بود.

افتتاحیه کنگره جهانی ۱۲۰مین سالگرد تولد استاد شهریار ۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ در شهر تبریز برگزار می‌شود. این کنگره به‌مدت یک‌سال در داخل و خارج کشور ادامه خواهد داشت.

