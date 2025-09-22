استفاده از نوجوانان در جنگ تحمیلی کار درستی بود؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع) _ابنا: نوجوانی که به سادگی می تواند تحت تأثیر احساسات تصمیم بگیرد و حتی توسط حکومت اجازه داشتن گواهینامه ندارد، می تواند مجاز به شرکت در جنگ نظامی با احتمال بالای مرگ و نقص عضو باشد؟ آیا استفاده حکومت ایران از نوجوانان ۱۳ و ۱۵ ساله در جبهه ها جنایت جنگی نبود؟
یکی از مسائلی که جمهوری اسلامی در تاریخ جنگ خود بدان افتخار میکند، مسئله حضور نوجوانان در جنگ است. درحالیکه نوجوان بهراحتی تحت تأثیر احساسات قرار میگیرد و احتمال مرگ و نقص عضو آنها بالاست.
آیا چنین فردی که حتی مجاز به داشتن گواهینامه رانندگی نیست و بر سرمایهاش ولایت ندارد، میتواند مجاز به شرکت در جنگ نظامی باشد؟ استفاده از نوجوانان کم سن و سال ۱۳ و ۱۵ ساله در جبهههای جنگ از سوی حکومت ایران جنایت جنگی محسوب نمیشود؟
برای پاسخ به این پرسش، توضیح چند نکته ضروری است.
۱. افتخار جمهوری اسلامی به حضور نوجوانان در جنگ تحمیلی
در توضیح این نکته باید گفت، آنچه جمهوری اسلامی ایران بدان افتخار میکند، صرف حضور نوجوانان در جنگ و دفاع از خاک و اسلام نیست، بلکه افتخار جمهوری اسلامی به روحیه ایثارگری و سطح درک، فهم و تحلیل این گروه هنگام حضور در میدان نبرد است که وقتی مصاحبهها یا وصیتنامههای برخی از همین نوجوانانِ بهاصطلاح تابع احساس را میبینیم، از عمق درک و فهم آنها نسبت به مسائل حیرت میکنیم.
اشکها و التماسهای این نوجوانان برای حضور در میدان نبرد علیه دشمن در مقابل ممانعت فرماندهان را نمیتوان صرفاً متأثر از احساس دانست. افتخار جمهوری اسلامی به حضور باشعور و درک این نوجوانان در جنگ تحمیلی است نه صرف حضورشان. (۱)
۲. استفاده حکومت ایران از نوجوانان در جنگ
در تبیین این نکته نیز لازم است بیان کنیم برخلاف آنچه گونه طرح پرسش القا میکند، جمهوری اسلامی نهتنها اصراری بر حضور این گروه سنی در میدان جنگ نداشته است، بلکه بر اساس برخی مستندات موجود، در صورت شناسایی از حضور آنها در میدان ممانعت نیز میکرده است (۲)که دستکاری شناسنامهها از سوی نوجوانان برای حضور در میدان جنگ، مؤید این مسئله است؛ مسئلهای که به معضل دادگاههای ثبتاحوال در پس از جنگ تبدیل شد. (۳)
امام خمینی نیز در واکنش به ادعای دشمنان مبنی بر فرستادن کودکان، بهزور، به میدان جنگ میگوید: «اجانب تبلیغ میکنند که در ایران بچههای کوچک را با زور به جبهه میفرستند، درحالیکه چنین نیست. مردم میخواهند جلوی این جوانهای چهارده پانزدهساله را بگیرند که به جبهه نروند، ولی آنها از دست پدر و مادرها فرار میکنند و به جبهه میروند.
مسلماً فردی را که بالغ نیست، نه کسی میگوید به جبهه برو و نه کسی چنین حقی دارد که بگوید. مردم ما بحمدالله، خودشان از رفتن به جبههها استقبال میکنند و جبههها را پر میکنند». (۴)
بنابراین آنچه موجب حضور نوجوانان در میدان جنگ ایران و عراق میشد، شور و شعور خودشان بود، نه اهتمام جمهوری اسلامی برای حضور آنها در میدان نبرد؛ شور و شعوری که در فرزندان نوجوان رئیسجمهور و رئیس مجلس وقت نیز وجود داشت و آنها را به میدان نبرد کشانده بود. (۵)
افزون بر اینکه باید توجه نمود بر اساس احکام اسلام میان جهاد ابتدایی و دفاعی تفاوت وجود دارد. بر اساس فتوای مشهور، دفاع بر همگان واجب است و شروط جهاد ابتدایی در جهاد دفاعی وجود ندارد؛ البته شرط بلوغ و عقل که شرط عموم تکالیف است منتفی نیست. ازاینرو، مشهور فقها جهاد دفاعی را بر کودک و مجنون واجب نمیدانند.
روشن است که مشهور، قائل به حرمت حضور این افراد در میدان جنگ نشده و تنها بار این تکلیف را از دوش آنها برداشته است و این به معنای ممانعت از حضور آنها در میدان جهاد دفاعی نیست. (۶)
برای مثال، امام خمینی درباره حضور غیر بالغین در جبهه گفتهاند: «بر غیر بالغین شرکت در جبهه واجب نیست» (۷) و واضح است که کلام ایشان بدین معناست که حکومت نمیتواند آنها را به دلیل همین عدم وجوب، ملزم به حضور در جبهه کند، اما بدین معنا نیست که اگر نوجوان خودش مایل به حضور در میدان دفاع از کشور بود، حکومت باید مانع او شود.
باوجود این، فرماندهان جنگ، در حد امکان، مانع حضور نوجوانان در میدان نبرد میشدند و حتی گاهی اگر شرایط مهیا بود، از خط مقدم جبهه آنها را یه پشت جبهه برمیگرداندند.
۳. جنایت جنگی بودن بهکارگیری نوجوانان در جنگ
دراینباره نیز گفتنی است که ارائه تعریفی جامعومانع از جنایت جنگی که مورد توافق همه کشورها باشد غیرممکن به نظر میرسد، اما بر اساس آنچه در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی آمده است، سربازگیری کودکان زیر پانزده سال، با این هدف که آنها فعالانه در جنگ شرکت کنند، جزو مصادیق جرائم جنگی است، (۸)
منتها نکتهای که درباره ایران از سوی مدعیان وقوع جنایت جنگی عمداً مورد توجه قرار نمیگیرد، این است که جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس، نهتنها از این گروه سنی، سربازگیری نکرده است، بلکه با وضع قانون و ایجاد مانع برای حضور افراد زیر ۱۵ سال که با تمام وجود، با اصرار و خودخواسته در میدان نبرد حاضر میشدند، در صورت شناسایی و امکان بازگشت به پشت جبهه، آنها را به مبدأ بازمیگردانده است.
افزون بر اینکه همین مدعیان که حضور خودخواسته نوجوانان ایرانی در میدان نبرد را آنهم با لطائف الحیل و دستکاری شناسنامه و... مصداق جنایت جنگی معرفی میکنند، وقتی با آموزش نظامی کودکان اوکراینی توسط ارتش اوکراین مواجه میشوند، سکوت کرده، نهتنها سخنی از وقوع جنایت جنگی به میان نمیآورند، بلکه برخی از آنها تمجید گونه خبر کودک سربازان اوکراینی را پوشش میدهند. (۹)
برخی کشورهای اروپایی مثل آلمان نیز از قوانین استثناییای که وجود دارد و طبق آن میتوان داوطلبان را بهعنوان سرباز پذیرفت، ۱۵۱۵ کودک سرباز را به وزارت دفاع معرفی میکنند. (۱۰)
نتیجه:
بنا بر آنچه نگاشته شد، روشن میشود که جمهوری اسلامی هیچگاه به دنبال سربازگیری از نوجوانان برای حضور در میدان جنگ نبوده است و با وضع قانون از حضور آنها در میدان نبرد نیز در صورت شناسایی ممانعت کرده است. اینکه امروز جمهوری اسلامی به حضور نوجوانان سرزمینش در میدان دفاع مقدس افتخار میکند، به خاطر حضورِ همراه بافهم و شعور نوجوانان سرزمینش در میدان نبرد علیه دشمن است، نهفقط به خاطر حضور همراه با شور آنها.
پینوشتها:
۱. برای نمونه، ر. ک: «مصاحبه دیدنی نوجوان بسیجی در خط مقدم جبهه»
۲. ر. ک: «سندی که نوجوانان را از حضور در جنگ منع میکرد»، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
۳. ر. ک: «سندی که نوجوانان را از حضور در جنگ منع میکرد»، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)
۴. مرندی، مهدی، داود سلیمانی، دفاع مقدس (جنگ تحمیلی) در اندیشه امام خمینی(س)، تهران، چاپ و نشر عروج، ۱۳۹۲، ص ۱۸۱.
۵. ر. ک: «عکس کمتر دیده شده از مجتبی خامنهای در جبهه»، افکارنیوز، B۲n.ir/j۶۷۶۶۶؛ «فرار یاسر هاشمی از بیمارستان»
۶. ر. ک: حیدری، محمد محسن، «جهاد دفاعی از منظر فقهای امامیه با تأکید بر آراء امام خمینی در دفاع مقدس»، اندیش نامه ولایت، شماره ۶، ۱۳۹۶، ص ۱۱۶ ـ ۱۱۸.
۷. حیدری، محمد محسن، «جهاد دفاعی از منظر فقهای امامیه با تأکید بر آراء امام خمینی در دفاع مقدس»، اندیش نامه ولایت، شماره ۶، ۱۳۹۶، ص ۱۱۸.
۸. سوادکوهی فر، ضحی، «جنایات جنگی»، پژوهه
۹. ر. ک: «کودک سربازان در اوکراین؛ نقض حقوق بشر با چاشنی قهرمان سازی رسانهای»، باشگاه خبرنگاران جوان
۱۰. ر. ک: اسماعیلی، عادله، «ممنوعیت استفاده از کودکان در جنگ»، روزنامه قانون، ۲۵/۱۱/۱۳۹۴.
