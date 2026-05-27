شنیده شدن صدای انفجار در شهر بندرعباس/ ادعای حمله آمریکا به مواضع نظامی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بامداد پنجشنبه، صدای انفجار در شهر بندرعباس از سوی ساکنان محلی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، ماهیت این صدا مشخص نیست و هنوز هیچیک از نهادهای رسمی درباره علت وقوع این صداها اظهارنظر نکردهاند.
برخی گزارشها حاکی از آن است که پدافند شهر بندرعباس نیز طی دقایقی برای مقابله با اهداف متخاصم فعال شده است.
یک مقام آمریکایی در گفتوگو با خبرگزاری رویترز گفت که ارتش آمریکا پهپادهای ایرانی را که تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و تردد کشتیهای تجاری در مسیرهای دریایی محسوب میشدند، سرنگون کرده است.
این مقام افزود: ارتش آمریکا حملات جدیدی را علیه یک موضع نظامی ایران انجام داده که این موضع، تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بوده است.
