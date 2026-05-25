مراسم دعای عرفه ۱۴۰۵ کجا برویم؟

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرا رسیدن نهم ذوالحجة و وقوف حاجیات در صحرای عرفات، شیعیان سراسر جهان دعای پرفیض عرفه را در سه شنبه 5 خردادماه 1405 در مساجد و حسینه ها زمزمه می کنند.
خبرگزاری ابنا محل و زمان برگزاری دعای عرفه در شهرهای مختلف ایران به همراه برنامه پخش زنده رادیو تلویزیونی آنها را تقدیم میکند:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قم:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرم حضرت معصومه(س)
زمان شروع: ۱۵:۳۰
سخنران: حجتالاسلام علیرضا پناهیان
با نوای: سید علی حسینینژاد
مسجد جمکران
مراسم دعای عرفه، از ساعت ۱۶ با نوای حجتالاسلاموالمسلمین میرزامحمدی برقرار خواهد بود.
نمایشگاه کوچه بنیهاشم
با نوای: حجت الاسلام خلج و علی حبیبزاده
زمان شروع: ساعت 16
آدرس: 75 متری عماریاسر، نبش کوچه تعاون، حسینیه نمایشگاه کوچه بنیهاشم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشهد:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرم مطهر رضوی، صحن پیامبر اعظم(ص)
تلاوت قرآن: آقای حامد علیزاده
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی
قرائت دعای عرفه: آقای مهدی سروری
زمان شروع: 15:00
لازم به ذکر است برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد و دستور شهردار، خدمات ناوگان اتوبوسرانی در خطوط منتهی و عبوری از حرم مطهر رضوی در روزهای عرفه و عید سعید قربان به صورت رایگان ارائه خواهد شد که این خطوط شامل ۱۲ – ۵۰ – ۶۲ – ۸۲ – ۸۶ – ۲۱۰ و خطوط یک و سه BRT است.
جوار گلزار شهدای بهشت رضا(ع)
مراسم پرفیض دعای عرفه در جوار گلزار شهدای بهشت رضا (ع) مشهد برگزار خواهد شد. در این مراسم، حجتالاسلاموالمسلمین «محمدباقر حیدری کاشانی» سخنران و کارشناس مسائل دینی به ایراد سخنرانی میپردازد و در ادامه مدیحهسرایی و قرائت دعای عرفه توسط ذاکران و مداحان اهل بیت (ع)؛ «صادق آهنگران» و «سید مهدی جوادپور» انجام میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تهران:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شبستان اصلی مصلای امام خمینی(ره)
زمان شروع: ساعت ۱۶
با نوای: حجتالاسلام سید مصطفی میرلوحی
حسینیه بیتالرقیه(س)
با نوای: حجتالاسلام والمسلمین سیدحسین هاشمینژاد
زمان: ساعت ۱۷
یادآور میشود، حسینیه بیتالرقیه(س) در تهران، خیابان پیروزی، انتهای خیابان پنجم نیروی هوایی واقع شده است.
دانشگاه تهران
با نوای: مصطفی سماواتی
زمان شروع: ساعت ۱۶:۳۰
مکان: سردر دانشگاه تهران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زنجان:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*امامزاده سید ابراهیم (ع)
زمان شروع: ساعت ۱۶
با نوای: حاج سیدجواد هاشمیان و حاج جلیل محمدی
*حسینیه اعظم
زمان شروع: ساعت ۱۷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شیراز:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرم شاهچراغ(ع)
زمان شروع: ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه
سخنران: حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری
قرائت دعا و مرثیهسرایی: سیّد محسن بنیفاطمی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصفهان:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تخت فولاد
مراسم پرفیض دعای عرفه در مجموعه تاریخی تخت فولاد اصفهان از ساعت ۱۵:۳۰ در تکیه صاحب روضات، در جوار مزار دلداده حضرت ولیعصر (عج) مرحوم میرزا حسین کشیکچی و مسجد میرزا عبدالله آغاباشی برگزار میشود.
این مراسم با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین مهدی کشاورز و با نوای مداحان حسین شیروانی و امیر ملکی برگزار خواهد شد.
یادمان شهدای گمنام باغ رضوان اصفهان
زمان شروع: ساعت ۱۶:۰۰
سخنرانی: حجتالاسلام والمسلمین سید احمد دارستانی
با نوای: حاج احمد علیپور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبریز:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گلزار شهدای وادی رحمت تبریز
ساعت شروع: 16
سخنران: حجت الاسلام سرایی
با نوای: حاج ابوالفضل وکیلی و حاج امیرحسین قربانی
امامزادگان عون و زید
مراسم پرفیض دعای عرفه ساعت ۱۷ با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در آستان مقدس امامزادگان عون بن علی (ع) و زید بن علی (ع) تبریز برگزار میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همدان:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حجتالاسلام علی حسینی، معاون امور فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: در روز عرفه مراسم قرائت دعا و نیایش همراه با مداحی مادحان اهل بیت(ع) و سخنرانی مبلغان بومی در ۱۵ بقعه شاخص استان برگزار میشود. در شهرستان همدان نیز مراسم دعا و نیایش در آستان مقدس امامزاده عبدالله، شاهزاده حسین، امامزاده یحیی و امامزاده محسن(ع) برگزار خواهد شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوچان:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باغ بهشت، مزار شهدای شهرستان قوچان
سخنران: حجتالاسلام هراتی مطلق
بانوای:کربلایی مسعود رضایی
از ساعت ۱۶:۰۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آبادان:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصلای ثامن الائمه
زمان: ساعت ۱۶:۳۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خرمشهر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسجد جامع خرمشهر، در جوار تربت پاک پنج شهید گمنام دفاع مقدس و شهید مدافع حرم محمدرضا عسکری فرد
زمان شروع: ساعت ۱۶:۳۰
با نوای: حجتالاسلام زرسنج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مینوشهر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصلای نماز جمعه
زمان: ساعت ۱۷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استان خوزستان:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقام صاحبالزمان(عج)
نشانی: شوشتر، خیابان صاحبالزمان(عج)، خیابان بینالحرمین
زمان: ساعت ۱۵:۳۰
سخنران: حجتالاسلام حبیب پور امامجمعه شوشتر
با نوای: احمد خلف زاده
حرم مطهر حضرت دانیال نبی(ع)
نشانی: شوش دانیال، خیابان فتحالمبین، مسجد شهید دانش
زمان: ساعت ۱۶:۳۰
با نوای: مهدی ترکاشوند، مبین داوودی و محمدحسین پورنعمت
بقعه دعبل خزاعی
نشانی: شوش دانیال، خیابان شهید رجایی، میدان امام علی(ع)، خیابان شهید دانش
زمان: ساعت ۱۷
با نوای: کامران موحدی
یادمان شهدای فتحالمبین
نشانی: شوش دانیال، جاده شهید باقری در جوار تربت پاک هشت شهید گمنام
زمان: ساعت ۱۶
حرم مطهر حضرت سبزقبا(ع)
نشانی: دزفول، خیابان امام خمینی(ره) شمالی
زمان: ساعت ۱۶
با نوای: مهدی حاجی طالب و مهدی باصداقت
مسجد جامع
نشانی: خرمشهر، خیابان مسجد جامع، در جوار تربت پاک پنج شهید گمنام دفاع مقدس و شهید مدافع حرم محمدرضا عسکری فرد
زمان: ساعت ۱۶:۳۰
با نوای: حجتالاسلام محمد زرسنج
حرم حضرت امامزاده حیدر(ع)
نشانی: بهبهان
زمان: ساعت ۱۷
با نوای: مجتبی اسدی
حرم مطهر حضرت علی بن مهزیار اهوازی
نشانی: اهواز، خیابان آزادگان، خیابان شهید باقری، در جوار تربت پاک هشت شهید گمنام دفاع مقدس
زمان: ساعت ۱۷
با نوای: حسین روشنازاده
مصلای مهدیه امام خمینی(ره)
نشانی: اهواز، بلوار آیتالله بهبهانی، در جوار تربت پاک شهید گمنام
زمان: ساعت ۱۶:۳۰
با نوای: حجتالاسلام سعید شحیطاط
دربهای مصلا ساعت ۱۶ باز میشود.
مسجد امام خمینی(ره)
نشانی: اهواز، گلستان، بلوار فروردین، خیابان اسفند، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور، در جوار تربت پاک پنج شهید گمنام دفاع مقدس
زمان: ساعت ۱۶
سخنران: حجتالاسلام محمدی
با نوای: مهدی تقویان و سعید شفیعی
مسجد حجة ابن الحسن(عج)
نشانی: اروندکنار
زمان: ساعت ۱۶
ویژه خواهران و برادران
حسینیه حضرت اباالفضل العباس(ع)
نشانی: شهر منصوریه، خیابان شهید قیصری
زمان: ساعت ۱۶:۳۰
گلزار شهدا
نشانی: بهبهان، میدان غدیر، در جوار تربت پاک شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس
زمان: ساعت ۱۵
یادمان شهدای گمنام
نشانی: رامهرمز، میدان الغدیر، روبهروی مصلای اباصالح المهدی(عج)، در جوار تربت پاک پنج شهید گمنام دفاع مقدس
زمان: ساعت ۱۷
با نوای: جواد نبوی از اهواز
مسجد حضرت معصومه(س)
نشانی: آبادان، کوی قدس، ایستگاه ۳
زمان: ساعت ۱۷
با نوای: حجتالاسلام سید عبدالحسن جبیلی
حسینیه ثارالله
نشانی: دزفول
زمان: ساعت ۱۶:۳۰
با نوای: حجتالاسلام مرتضی حائری از شهر مقدس قم
مسجد قمر بنیهاشم
نشانی: اهواز، شهرک الهیه، خیابان شهید گمنام
زمان: ساعت ۱۷
با نوای: حجتالاسلام برمک
مسجد شهید مسعود توتونچی
نشانی: دزفول
زمان: ساعت ۱۷
با نوای: حجتالاسلام صائب نژاد
همراه با حسینیه کودک
مسجد حضرت اباالفضل العباس(ع)
نشانی: دزفول، بلوار فتحالمبین، نبش خیابان عارف
زمان: ساعت ۱۷
با نوای: مهدی تدینی
گلزار شهدا
نشانی: اندیمشک، کوی لور
زمان: ساعت ۱۷:۳۰
با نوای: ابوذر مهرابی
مسجد اللهاکبر
نشانی: دزفول
زمان: ساعت ۱۷
با نوای: حسین سپهری و سید رضا حجازی
مسجد حضرت زهرا(س)
نشانی: شهر ویس
زمان: ساعت ۱۶:۳۰
با نوای: حجتالاسلام بوریان و قاسم رفیعی اصل
ویژه برادران
مسجد جامع
نشانی: شهر ویس
زمان: ساعت ۱۶:۳۰
با نوای: علی حمیدی اصل
ویژه خواهران
مسجد رسول اکرم(ص)
نشانی: اهواز، شهرک پیام
زمان: ساعت ۱۶
با نوای: سید کریم سویطی و احمد عبیداوی
سجادیه
نشانی: شهر کوت عبدالله
زمان: ساعت ۱۵:۳۰
با نوای: سید مصطفی حسینی
مسجد حضرت مهدی منتظر(عج)
نشانی: اهواز، کیانپارس، خیابان ۱۵ غربی
زمان: ساعت ۱۷:۱۵
با نوای: حجتالاسلام نقیب السادات
مزار شهدای گمنام
نشانی: اهواز، گلزار شهدا، قطعه دو، در جوار تربت پاک ۹ شهید گمنام دفاع مقدس
زمان: ساعت ۱۷
با نوای: حجتالاسلام حسین سلامات
مسجد جامع
نشانی: بندر امام خمینی(ره)
زمان: ساعت ۱۶
سخنران: حجتالاسلام جاسم عبادی امامجمعه بندر امام خمینی(ره)
با نوای: محمود خزلی
مسجد امام حسن مجتبی(ع)
نشانی: بندر امام خمینی(ره)
زمان: ساعت ۱۷
با نوای: سعید حسینی فرد و مهدی عیدانی
حسینیه الزهرا(س)
نشانی: بندر امام خمینی(ره)
زمان: ساعت ۱۵
مسجدالنبی(ص)
نشانی: بندر امام خمینی(ره)، کوی اباذر
زمان: ساعت ۱۶
سخنران: حجتالاسلام سعید شروگی
با نوای: سید محمود هاشمی و مجاهد خواجه پور
حسینیه اعظم
نشانی: شوشتر، چهارراه شهید رجایی
زمان: ساعت ۱۶
با نوای: حسن ناطقی از اهواز و محمود گچکوب
حسینیه امام علی(ع)
نشانی: شادگان، آخر خیابان امامجمعه
زمان: ساعت ۱۵:۳۰
ویژه خواهران
مسجد صاحبالزمان(عج)
نشانی: ملاثانی، جنب گلزار شهدا
زمان: ساعت ۱۶:۳۰
با نوای: حجتالاسلام عیسی شحیطاط
مسجد امام رضا(ع)
نشانی: بهبهان، بلوار شهیدان شعبانی
زمان: ساعت ۱۷
با نوای: محمدامین سحرخیز
مسجد حضرت اباالفضل(ع)
نشانی: اهواز، کمپلو جنوبی، خیابان کیان، کوچه شهید عبدالحسین آقایی
زمان: ساعت ۱۵:۳۰
با نوای: حجتالاسلام علی نیسی
مسجد فاطمه الزهرا(س)
نشانی: اهواز، کوی علوی، بین فرحانی و کیان
زمان: ساعت ۱۵
با نوای: حجتالاسلام صادق منابی
مسجد قائمیه
نشانی: اهواز، کوی انقلاب، خیابان شیخ بها شمالی، بن بست مرداد
زمان: ساعت ۱۶:۳۰
با نوای: حجتالاسلام دانیال شادور
مصلای ثامنالائمه(ع)
نشانی: آبادان، بلوار ولایت، در جوار تربت پاک هشت شهید گمنام دفاع مقدس
زمان: ساعت ۱۶:۳۰
با نوای: حسین خزایی
مسجد علی بن موسیالرضا(ع)
نشانی: اهواز، منازل شرکت نفت کارون
زمان: ساعت ۱۷
با نوای: حجتالاسلام عامری راد
حسینیه شهید محمدرضا آل مبارک
نشانی: اهواز، کیانپارس، خیابان ۱۸ غربی، فاز اول
زمان: ساعت ۱۷
با نوای: حجتالاسلام حسین باوی
مسجد امام خمینی(ره)
نشانی: اهواز، فاز دو پادادشهر، ایستگاه ۶، نبش بلوار وصال
زمان: ساعت ۱۶:۴۵
با نوای: حجتالاسلام کاکاوند
هیئت محبان حضرت زهرا(س)
نشانی: زیدون، روستای لنگیرات علیا، مسجد فاطمیه
زمان: ساعت ۱۶
با نوای: حمزه قاسمی
مسجد حضرت مسلم(ع)
نشانی: دزفول، خیابان شریعتی، نرسیده به پل جدید
زمان: ساعت ۱۶
با نوای: محمد میرزایی و محمد دهدار
مسجد ثامنالائمه(ع)
نشانی: دزفول، خیابان عارف، بین خیابان شهید مطهری و خیابان خیام
زمان: ساعت ۱۶:۳۰
با نوای: حجتالاسلام حسینوند و حامد نجاتی
مسجد امام علی(ع)
نشانی: اهواز، زیتون کارمندی، خیابان زمرد، نبش خیابان فیاض
زمان: ساعت ۱۷:۳۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استان بوشهر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همزمان با فرا رسیدن نهم ذیالحجه روز عرفه استان بوشهر مهیای برگزاری مراسم پرفیض دعای عرفه در ۲۵ بقعه و امامزاده شاخص میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر گفت: مراسم معنوی دعای عرفه سهشنبه پنجم خرداد همزمان با نهم ذیالحجه، از ساعت ۱۷ در بقاع متبرکه و امامزادگان شاخص سراسر استان با حضور دلدادگان و عاشقان الهی برگزار میشود.
حجت الاسلام محمدرضا اسماعیل پور اظهار داشت: در ادامه به جزئیات برگزاری این مراسم در شهرستانها پرداخت و افزود: در شهرستان بوشهر: امامزادگان عبدالمهیمن (ع)، محمدبن باقر (ع) (خواجهها)، حسن و جعفر (ع) (ریشهر)، قاسم (ع) (کوی شغاب) و هاشم (ع) (پایگاه هوایی بوشهر) در شهرستان تنگستان: امامزادگان میراحمد (ع) (اهرم)، زیدبن علی (ع) (روستای گلنگون)، شاه نعمتالله (ع) (شهر آباد)، امیرکبیر (روستای چاهپی) و امامزادگان ابراهیم و عبدالله (بندر عامری) در شهرستان دشتستان: بقاع متبرکه ابراهیم (ع) (شهر کلمه)، شاهزاده احمد (ع) (دالکی)، شاه قطبالدین حیدر (روستای درودگاه)، شاه نورالله (روستای بنداروز)، سیدمحمد سجاد (برازجان) و آقا میرهداف (سعدآباد) در شهرستان دشتی: امامزادگان بدرمنیر (روستای بامنیر)، حسن و جعفر (روستای کردوان) و زینالعابدین (روستای عربی) در شهرستان دیر: امامزاده محمد (ع) (بردخون کهنه)، امامزادگان محمد شهنیاء و سیدجمالالدین (بردستان) در شهرستانهای کنگان و جم: امامزاده شاه حسین (ع) (شهر بنک - کنگان) و امامزاده سیدحبیبالله (ع) (شهر ریز - جم) و در شهرستانهای گناوه و دیلم: امامزاده سلیمان بن علی (ع) (گناوه) و امامزاده حسن (ع) (دیلم) محل برگزاری دعای عرفه است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دهدشت:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پارک مرکزی شهر دهدشت
زمان شروع: ساعت ۱۷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قصر شیرین:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرز خسروی در نقطه صفر مرزی
زمان شروع: ساعت 17
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یاسوج:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آستان مقدس امامزاده مختار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گچساران:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آستان مقدس امامزاده جعفر(ع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بهمئی(کهکیلویه و بویراحمد):
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جوار شهدای گمنام
زمان شروع: ساعت ۱۷ عصر
سخنران: حجتالاسلام تقوی
با نوای: سید ولیالله خلفی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برنامههای رسانه ملی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*تدارک شبکه قرآن و معارف سیما برای روز عرفه و عید قربان
همزمان با موسم نورانی حج، روز عرفه و جشن بزرگ عید قربان، شبکه قرآن و معارف سیما در فضایی سرشار از معنویت، برنامههای ویژهای را برای بینندگان تدارک دیده است.
از روز شنبه تا دوشنبه (۲ تا ۴ خرداد) شبکه قرآن سیما با پخش ویژهبرنامههای زنده پس از اذانگاهی ظهر از ساعت ۱۲:۲۵، بینندگان را به حریم امن حرم مطهر امامزاده عبدالعظیم حسنی (ع) میبرد.
همچنین، اوج این زیارت معنوی، در روز سهشنبه (۵ خرداد) ساعت ۱۵:۳۰ با پخش مراسم زنده قرائت دعای عرفه از آستان مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) رقم خواهد خورد.
برای روشن ماندن چراغ دانش دین در خانههای مخاطبان، برنامه «یاد خدا» هر شب ساعت ۱۸:۳۵ با حضور اساتید و کارشناسانِ برجسته حوزه و دانشگاه، به تبیین معارف دینی میپردازد.
در ادامه، هر شب از ساعت ۲۰:۰۰، برنامه «شبستان» از حرم مطهر حضرت معصومه (س) به روی آنتن میرود؛ محفلی پربار با حضور عالمان، اساتید حوزه و بزرگان دینی و فرهنگی که با تولید آیتمهای متنوع، مهمان خانهها میشود.
در میانه این شبهای نورانی، روز سهشنبه ساعت ۲۰:۳۵ نیز با پخش دعای توسل، در پناه اهلبیت (ع) قرار میگیریم.
برای آنکه مشتاقان، از حالوهوای زائران مکه و مدینه بینصیب نباشند، برنامه «دیدار دوست» هر روز ساعت ۱۴:۴۵، نگاهی به قلب سرزمین وحی و فضای حج تمتع دارد.
و در نهایت، بیانات رهبر شهید به مناسبت عید سعید قربان در سال ۱۳۹۹ روز چهارشنبه (۶ خرداد) بر روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما میرود.
*پخش زنده دعای عرفه از جوار حرم شریف رضوی
همزمان با فرارسیدن نهم ذیالحجه (روز عرفه) شبکه دو سیما آیین پرفیض قرائت دعای عرفه را بهصورت زنده از جوار بارگاه ملکوتی حضرت علیبنموسیالرضا (علیهالسلام) برای مخاطبان خود پخش میکند. این برنامه معنوی روز سه شنبه ۵ خرداد، حوالی ساعت ۱۶ روی آنتن میرود.
این خبر تکمیل میشود ....
............................
پایان پیام/ 167
نظر شما