به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی مرکزی آمریکا (سنت‌کام) رسماً اعلام کرد که نیروهای این کشور روز گذشته حملاتی را علیه مواضعی در جنوب ایران انجام داده‌اند که هدف از آن «دفاع از خود» و محافظت از نیروهای آمریکایی در برابر تهدیدات عنوان شده است. طبق ادعای سخنگوی سنت‌کام، این حملات سکوهای موشکی و شناورهایی را که قصد مین‌گذاری در مسیرهای دریایی را داشتند، هدف قرار داده است. در همین راستا، رسانه‌های رسمی ایران گزارش دادند که در پی حمله جنگنده‌های آمریکایی به قایق‌های ایرانی در جنوب جزیره لارک واقع در تنگه هرمز، دست‌کم چهار نفر به شهادت رسیده‌اند و بررسی‌ها برای تعیین تعداد دقیق تلفات ادامه دارد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در واکنش به این تحولات میدانی اظهار داشت که تنگه‌های بین‌المللی باید باز بمانند و واشنگتن به هر طریقی این موضوع را تضمین خواهد کرد. وی با این حال خاطرنشان کرد که دستیابی به توافق نهایی با ایران همچنان در دسترس است و مذاکرات فشرده بر سر جزئیات و واژگان دقیق سند اولیه ادامه دارد. به گفته روبیو، نهایی شدن این متن ممکن است چند روز به طول بینجامد، اما ایالات متحده مصمم است از طریق مسیرهای دیپلماتیک به درگیری‌ها پایان دهد.

هم‌زمان با این تنش‌های نظامی، دوحه قطر به کانون رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک تبدیل شده است. هیئتی بلندپایه از ایران شامل محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، برای بررسی ابعاد توافق احتمالی جهت پایان دادن به جنگی که از فوریه گذشته آغاز شده، در قطر حضور دارند. گزارش‌های خبری حاکی از آن است که محور اصلی این گفتگوها بر وضعیت امنیتی تنگه هرمز، سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده متمرکز است؛ موضوعی که حضور عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در این هیئت، بر اهمیت ابعاد مالی آن در توافق پیش‌رو تأکید دارد.

