آمریکا مسئولیت حملات شبانه به جنوب ایران را پذیرفت

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که روز دوشنبه حملاتی را علیه اهدافی در جنوب ایران انجام داده است. همزمان رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که جنگنده‌های آمریکایی به شناورهای ایرانی در جنوب جزیره لارک در تنگه هرمز حمله کرده‌اند که در پی آن چند نفر شهید شده‌اند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا در گفت‌وگو با این شبکه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی روز دوشنبه در جنوب ایران عملیاتی را انجام داده‌اند که به ادعای او در چارچوب دفاع از خود صورت گرفته است.

وی افزود که این حملات با هدف حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر تهدیدهای احتمالی از سوی نیروهای ایرانی انجام شده است. به گفته او، اهداف مورد حمله شامل سکوهای موشکی و شناورهای ایرانی بوده‌اند که تلاش داشتند مین‌های دریایی کارگذاری کنند.

این مقام آمریکایی همچنین تأکید کرد که فرماندهی مرکزی آمریکا در عین پایبندی به خویشتنداری در دوران آتش‌بس، همچنان به دفاع از نیروهای خود ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر، یک مقام آمریکایی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره مدعی شد که ایران طی ۲۴ ساعت گذشته چندین بار تلاش کرده نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهد، اما این حملات هیچ تلفاتی یا آسیبی در میان نیروهای آمریکایی بر جای نگذاشته است.

جزئیات حملات

شبکه آمریکایی «فاکس نیوز» به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که نیروهای ایالات متحده آمریکا، یک سامانه موشکی زمین به هوا (سام) را در بندرعباس هدف قرار داده‌اند، زیرا این سامانه پیش‌تر جنگنده‌های آمریکایی را مورد هدف قرار داده بود.

در مقابل، رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که جنگنده‌های آمریکایی در بامداد دوشنبه به قایق‌های ایرانی در جنوب جزیره لارک در تنگه هرمز حمله کرده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که در نتیجه این حمله دست‌کم چهار نفر شهید شده‌اند و شمار نهایی قربانیان هنوز مشخص نیست.

اهمیت جزیره لارک

جزیره لارک از اهمیت راهبردی ویژه‌ای برخوردار است، زیرا در قلب تنگه هرمز قرار دارد و در مجاورت مسیر دریایی تعیین‌شده از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای عبور کشتی‌های مجاز واقع شده است.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از این مسیر عبور می‌کند. از همین رو هرگونه تنش نظامی در این منطقه بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی دارد.

واشنگتن: حملات به معنای پایان آتش‌بس نیست

شبکه فاکس نیوز همچنین به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که حملات اخیر آمریکا در خاک ایران ماهیتی دفاعی داشته و به هیچ عنوان به معنای پایان توافق آتش‌بس میان طرفین نیست.

این منابع مدعی شدند که هدف از این عملیات صرفاً مقابله با تهدیدهای فوری علیه نیروهای آمریکایی بوده و نباید آن را نشانه‌ای از آغاز دور جدیدی از درگیری‌های گسترده تلقی کرد.

