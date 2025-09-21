اختصاص ۷۷۶ هزار مربع مربع از موقوفات قم برای خدمات عمومی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید سجاد موسوی قیداری رئیس اداره حقوقی و ثبتی اوقاف استان قم گفت: ۷۷۶ هزار متر مربع از موقوفات قم در اختیار بخش‌های آموزشی، درمانی و خدماتی قرار دارد.

با بیان اینکه این اقدام در راستای عمل به نیات واقفین و ارائه خدمات عمومی انجام شده است اظهار کرد: بیشترین میزان اراضی وقفی با ۱۲۳ مورد به مساحت ۶۰۱,۱۰۸ مترمربع در اختیار بخش آموزشی استان قم قرار گرفته است. ۸۷ مورد از این اراضی با متراژ ۱۲۹,۶۸۷ مترمربع به ادارات و دستگاه‌های اجرایی واگذار شده است. ۲۲ رقبه از زمین‌های وقفی استان قم به مساحت ۴۳,۲۷۸ مترمربع در اختیار بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های استان قرار دارد.همچنین، ۲ مورد از اراضی وقفی به متراژ ۲,۱۵۶ مترمربع برای توسعه فضای سبز شهری اختصاص یافته است.

موسوی قیداری تأکید کرد: مدیریت صحیح اراضی وقفی، به افزایش کارایی این موقوفات و خدمت‌رسانی بهتر به مردم منجر می‌شود.

گفتنی است این آمار و اطلاعات نشان می‌دهند اراضی وقفی نقش مهمی در تأمین زیرساخت‌های عمومی و اجتماعی استان قم ایفا می‌کنند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸