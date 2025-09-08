به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین عباس اسکندری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم ظهر امروز در نشست خبری هفته وقف با حضور اصحاب رسانه استان قم در سالن کوثر امامزاده علی بن جعفر(ع) شهر قم با اشاره به فرصت هفته وقف اظهار کرد: این هفته فرصتی برای توجه دادن به مسئله وقف و انجام کارهای تاثیرگذار در این زمینه است. مسئله وقف در بین تمام گزینه های مالی اسلام از یک ویژگی های خاصی، برخوردار است که در گزینه های دیگر نیست. مواردی مثل خمس و زکات برای رفع نیازمندی های نیازمندان در اسلام، وضع شده است. عنوان وقف به صورت خاص در قرآن نیامده، اما عنوان وقف تحت عنوان خیرات و باقیات صالحات به صورت کلی در قرآن آمده است. در روایات و سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) به صورت گسترده بحث وقف وجود دارد و در کتاب های فقهی ما هم به صورت مفصل به بحث وقف اشاره شده است. پیامبر(ص) نخستین واقف در اسلام بودند.

وی با بیان این که وقف یک ظرفیت مهم است، افزود: باید از موقوفات به خوبی بهره برداری شود. ۱۸۴ میلیارد تومان اجرای نیت واقفان در سال در استان قم داریم و درآمد موقوفات با نیت های متنوع در استان، هزینه می شود، اجرای نیت واقفین از بحث تامین دارو و درمان تا آزادی زندانیان و تهیه بسته های معیشتی است. همچنین سال گذشته در بحث سرمایه گذاری و خدمت رسانی و رسیدگی به موقوفات و امامزادگان در استان قم، ۲۲۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری و هزینه صورت گرفت. امسال ۱۰ مورد وقف جدید در استان قم صورت گرفت که ارزش این موقوفات، ۱۰۰ میلیارد تومان است ولی نیاز به کارهای جدید در این زمینه است و باید وقف های جدید صورت بگیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: ۱۰۰۰ بسته تحصیلی برای دانش آموزان به مناسبت آغاز سال تحصیلی از محل موقوفات بین دانش آموزان نیازمندان استان توزیع می شود. همچنین براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش کردیم که بقاع متبرکه و امامزادگان استان قم به قطب های فرهنگی تبدیل شوند. برنامه های مختلفی در مناسبت ها در این بقاع و امامزادگان، برگزار می شود و همچنین شاهد برپایی کلاس های آموزشی در زمینه قرآن و عقاید در بقاع متبرکه و امامزادگان قم هستیم. همچنین مسابقات معارفی قرآن کریم به صورت بین الملل در استان قم، برگزار می شود. همه این موارد به برکت موقوفات و نیت واقفین است.

اسکندری با اشاره به خدمات عام المنفعه از محل موقوفات در استان قم اظهار کرد: استان در زمینه اجرای نیت واقفین در بحث دارو و درمان در کشور، رتبه اول را دارد. همچنین تعداد قابل توجهی از زندانیان جرایم غیرعمد مالی در قم از محل موقوفات آزاد می شوند و زمینه خوشحالی خانواده های این زندانیان، فراهم می گردد. توزیع بسته های معیشتی در استان قم از محل موقوفات دوازدهم هر ماه به صورت متمرکز در یکی از امامزادگان استان، صورت می گیرد. برنامه های مختلفی را به مناسبت هفته وقف در قم داریم.

نیروگاه خورشیدی اوقاف در قم تا بهار آینده راه‌اندازی می‌شود

حسین دلاوری رئیس اداره بهره‌وری موقوفات و بقاع متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به مشارکت سازمان اوقاف در تامین برق خورشیدی اظهار کرد: سازمان اوقاف در کشور تعهد ایجاد ۲۰۰ تا ۲۶۰ مگاوات نیروگاه های برق خورشیدی را داده و کار در این زمینه در استان های مختلف، شروع شده است. در استان قم یک زمین ۱۲ هکتاری در منطقه ونارج را برای احداث نیروگاه برق خورشیدی با ظرفیت سه مگاوات اختصاص دادیم و اگر صدور مجوزها تسریع شود، این نیروگاه در فصل بهار سال آینده به بهره برداری می رسد. نیروگاه برق خورشیدی اوقاف در منطقه ونارج قم، ظرفیت توسعه در فازهای بعدی تا ۱۰ مگاوات را در عرصه سه چهار سال آینده دارد.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات در استان قم، عدم ماندگاری زائرین است. اگر زمان اقامت زائرین در استان، افزایش پیدا کند، این مسئله می تواند به اقتصاد قم کمک کند. اداره کل اوقاف استان قم با استفاده از امکاناتی که دارد برای ایجاد مجموعه های اقامتی ارزان قیمت در استان تلاش کرد و در این راستا صدها واحد اقامتی در جوار بقاع متبرکه و امامزادگان در استان قم، احداث شده است که این واحدها با قیمت مناسب در اختیار زائرین قرار می گیرد. همچنین برای ایجاد واحدهای اقامتی و پروژه های گردشگری در جوار بقاع متبرکه و امامزادگان در روستاهای ییلاقی استان قم نیز تلاش می کنیم.

رئیس اداره بهره‌وری موقوفات و بقاع متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: پروژه کشاورزی ۴۵ هکتاری را در استان، دنبال می کنیم. حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد زمین های مرغوب کشاورزی در کشور، موقوفه است و سازمان اوقاف برای افزایش بهره وری این زمین ها در راستای امنیت غدایی کشور، تلاش می کند. از سوی دیگر ۳۳۰ میلیارد تومان در سال گذشته و سال جاری، پروژه سرمایه گذاری توسط اداره کل اوقاف استان قم، اجرا شد، این پروژه ها در بخش های مختلف از جمله مسکونی، اداری، تجاری و گردشگری است.

دلاوری با اشاره به پروژه های سرمایه گذاری موقوفات استان قم خاطرنشان کرد: بخشی از این پروژه ها در هفته وقف، افتتاح می شود. هم اکنون حدود ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم در پروژه های عمرانی سرمایه گذاری اداره کل اوقاف استان قم در حال فعالیت هستند.

