افزایش چشمگیر درآمدهای موقوفات قم/ توسعه موقوفات با رویکردهای نوین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری در دیدار با مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور با تأکید بر اینکه سازمان اوقاف در دوره جدید مدیریتی وارد مرحلهای نوین و پویا شده است، اظهار کرد: این تحول در حوزههای اقتصادی و فرهنگی به وضوح قابل مشاهده است. با وجود تلاشهای مدیران گذشته برای بازگرداندن موقوفات از دست رفته، اما حرکت کنونی به سمت تمدنسازی است که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار دارد.
وی تمدنسازی را بر پایه فرهنگ، اندیشه و زیرساختهای فکری جامعه با بهرهگیری از مکتب اهل بیت (ع) و فقاهت پویای شیعه تعریف کرد و افزود: این کار تازه شروع شده و طبیعتاً به سرعت لازم نرسیده است، اما با توجه به روحیه مدیران جدید، حرکت بزرگی در پیشروی اوقاف قرار دارد.
مشارکت همگانی، لازمه تحقق اهداف وقف
مدیرکل اوقاف قم، تحقق اهداف سازمان اوقاف را نیازمند مشارکت همه چهرههای مؤثر جامعه، مدیران اجرایی و مردم دانست و تصریح کرد: تنها با تلاش کارکنان اوقاف، این آرمانها به تنهایی محقق نمیشوند. برای ریلگذاری صحیح، مسئولان ارشد باید کمک کنند و مردم نیز به این واقعیت واقف شوند که اوقاف باید به یک نهاد تمدنساز تبدیل شود.
وی همچنین بر لزوم همکاری نزدیک با حوزه علمیه تأکید کرد و از نیاز مبرم این نهاد به وقف برای امور علمی، پژوهشی و آموزشی سخن گفت.
افزایش چشمگیر درآمدهای موقوفات قم
حجتالاسلام اسکندری از افزایش قابل توجه عواید موقوفات در سالهای اخیر خبر داد و گفت: با وجود مشکلات اقتصادی و شیوع کرونا، درآمدهای اوقاف قم جهش چشمگیری داشته است. این امر نتیجه سرمایهگذاریهای موفق و مدیریت دقیق است.
وی ادامه داد: در عین اینکه در بحث اجارات، سعی میکنیم به مردم فشار نیاید، در بخش سرمایهگذاریها اقدامات موفقی صورت گرفته است. به عنوان مثال، دو پروژه بزرگ تجاری و اداری در خیابانهای ۴۵ متری و تعاون به زودی افتتاح خواهد شد که عواید قابل توجهی را به موقوفات باز میگرداند.
توسعه موقوفات با رویکردهای نوین
مدیرکل اوقاف قم به استفاده از روشهای نوین برای بهرهبرداری از موقوفات اشاره کرد و از نصب پنلهای خورشیدی در ۱۴ امامزاده، آغاز کشت یونجه در زمینهای وقفی و اداره مستقیم باغات وقفی به جای اجاره دادن خبر داد. وی همچنین از آغاز پروژه بزرگ مزرعه ۴۰ هکتاری در کهک و طرحهای پرورش آبزیان در مناطق دارای آب خبر داد.
توسعه گردشگری و ساماندهی موقوفات
حجتالاسلام اسکندری بر لزوم توسعه فضاهای تفریحی و گردشگری در قم تأکید کرد و از برنامههای سازمان اوقاف برای تبدیل امامزادهها به تفرجگاههای مردمی خبر داد.
وی افتتاح یک مجموعه بزرگ گردشگری در کنار امامزاده فردو با کمک خیرین و یک مجموعه گردشگری مدرن در امامزاده نورعلی به عنوان نمونههایی از این اقدامات نام برد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در پایان به سنددار کردن تمامی موقوفات استان قم اشاره کرد و گفت: این اقدام را برای احیای موقوفات از دست رفته بسیار مؤثر دانست.
وی افزود: با این کار، پروندههایی برای احیای موقوفات ملی تشکیل شده است. در مواردی همچون روستاهای مبارکآباد و وشناره، با وجود مشکلات، در تلاشیم تا موقوفات را به صورت قانونی و با مذاکره احیا کنیم.
