«حماسه کلمات»؛ روایت تازه از ادبیات دفاع مقدس

فصل اول رویداد «حماسه کلمات» با هدف بازخوانی دستاوردهای جهادگران فرهنگی در حوزه دفاع مقدس، میزبان سخنرانی ۸ تن از نویسندگان و پژوهشگران شاخص این حوزه خواهد بود.
سخنران افتتاحیه این رویداد، سردار مهدی امیریان، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.
در ادامه، موضوعات متنوعی در قالب نشستهای تخصصی ارائه میشود که عبارتند از:
رحیم مخدومی: از خاطره تا تاریخ؛ مسیر پرفرازونشیب پژوهش در دفاع مقدس
دکتر رضا ملکی: جهانیکردن روایت مقاومت؛ استراتژیهای نشر کتابهای دفاع مقدس برای مخاطب غیرفارسیزبان
دکتر احمد شاکری: مهندسی فرهنگی با قلم؛ نقش تقریظهای رهبری در هدایت جریان ادبیات پایداری
مرضیه نظرلو: از حافظه فردی تا میراث ملی؛ نقش تاریخ شفاهی در ساختن هویت جمعی
امیر اسماعیلی: مهندسی توجه؛ چگونه کتاب دفاع مقدس را به سبد خرید نسل جدید ببریم؟
محمد قاسمی: هنر روایت حماسه؛ تکنیکهای تدریس ادبیات پایداری برای نسل جدید
عبدالله امیریمقدم: نشر دفاع مقدس در تقاطع مأموریت و بازار؛ چه کتابی باید منتشر شود؟
این رویداد فرصتی است برای بازاندیشی در ظرفیتهای ادبیات دفاع مقدس و نقش آن در انتقال مفاهیم مقاومت و ایثار به نسلهای آینده
