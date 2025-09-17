«حماسه کلمات»؛ روایت تازه از ادبیات دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فصل اول رویداد «حماسه کلمات» با هدف بازخوانی دستاوردهای جهادگران فرهنگی در حوزه دفاع مقدس، میزبان سخنرانی ۸ تن از نویسندگان و پژوهشگران شاخص این حوزه خواهد بود.

سخنران افتتاحیه این رویداد، سردار مهدی امیریان، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

در ادامه، موضوعات متنوعی در قالب نشست‌های تخصصی ارائه می‌شود که عبارتند از:

رحیم مخدومی: از خاطره تا تاریخ؛ مسیر پرفرازونشیب پژوهش در دفاع مقدس

دکتر رضا ملکی: جهانی‌کردن روایت مقاومت؛ استراتژی‌های نشر کتاب‌های دفاع مقدس برای مخاطب غیرفارسی‌زبان

دکتر احمد شاکری: مهندسی فرهنگی با قلم؛ نقش تقریظ‌های رهبری در هدایت جریان ادبیات پایداری

مرضیه نظرلو: از حافظه فردی تا میراث ملی؛ نقش تاریخ شفاهی در ساختن هویت جمعی

امیر اسماعیلی: مهندسی توجه؛ چگونه کتاب دفاع مقدس را به سبد خرید نسل جدید ببریم؟

محمد قاسمی: هنر روایت حماسه؛ تکنیک‌های تدریس ادبیات پایداری برای نسل جدید

عبدالله امیری‌مقدم: نشر دفاع مقدس در تقاطع مأموریت و بازار؛ چه کتابی باید منتشر شود؟

این رویداد فرصتی است برای بازاندیشی در ظرفیت‌های ادبیات دفاع مقدس و نقش آن در انتقال مفاهیم مقاومت و ایثار به نسل‌های آینده

...............

پایان پیام/ ۲۱۸

