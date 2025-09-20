کتاب «زن در اسلام» در تانزانیا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «زن در اسلام» به زبان سواحیلی ترجمه و در تانزانیا منتشر شد.

این اثر بازنگاهی به دیدگاه اسلام و قرآن درباره مقام و حقوق زن و پاسخگویی به برخی از شبهات این عرصه است. نویسنده در ابتدای این اثر، نخست به بررسی جایگاه اجتماعی زن در میان جوامع و اقوام مختلف پرداخته و سپس تحولاتی که اسلام در نگاه به زن پدید آورده را متذکر شده و آن را با اندیشه جوامع غربی مقایسه نموده است.

در ادامه، مسأله ازدواج به بحث گذاشته شده و دو موضوع استیلای مردان بر زنان و چندهمسری مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. در بخش بعدی، علت‌های ازدواج پیامبر صلی الله علیه و آله با هر کدام از همسرانش بیان شده است. تفاوت‌های احکام اسلام درباره ارث زن و مرد و بررسی دلایل آن، موضوع ادامه مباحث کتاب است.

به دنبال آن تبیین موقعیت اجتماعی زن در اسلام و دفاع از حکم اسلام درباره ازدواج موقت آورده شده است. بخش فرجامین کتاب نیز، تعداد چهل سوال به همراه پاسخ آن پیرامون موضوعات مختلف مرتبط با زنان جای داده شده است.

کتاب زن در اسلام اثر علامه طباطبایی از سوی سلوم بندیرا مکوکی به زبان سواحیلی ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.

