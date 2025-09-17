به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «ستاره‌ای که به ماه تبدیل شد» نوشته مصطفی ریزایی، به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در ترکیه منتشر شد.

این کتاب که توسط آیکوت پازاربا به زبان ترکی استانبولی ترجمه شده، به زندگی و مبارزات شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان می‌پردازد.

نویسنده در این اثر با بهره‌گیری از وقایع واقعی و تاریخی، روایتی حماسی و جامع از زندگی این چهره برجسته مقاومت ارائه داده است.

کتاب حاضر که توسط انتشارات اوندر در استانبول منتشر شده، با نثری روان و جذاب، به تبیین نقش و تأثیر سید حسن نصرالله در تحولات منطقه می‌پردازد.

اگرچه بخش‌هایی از داستان با استفاده از شخصیت‌پردازی و عناصر داستانی تقویت شده، اما کلیت اثر بر پایه واقعیات تاریخی و تحلیلی استوار است.

این اثر به عنوان منبعی ارزشمند برای درک بهتر نقش مقاومت در منطقه خاورمیانه قابل توجه است.

