به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف در برنامه «ماجرای جنگ» به بیان جزئیات جدیدی از جنگ ۱۲ روزه و همچنین تحولات منطقه پرداخت.

رئیس مجلس درباره اینکه آیا عملیات ۷ اکتبر حماس درست بود؟ گفت: حماس بدون شک یک گروه آزادی بخش و بر اساس فرهنگ اسلامی و قرآنی محسوب می‌شود.

ما در جریان عملیات ۷ اکتبر نبودیم

وی افزود: بعضا گروه‌های مختلف در سطح منطقه و جهان وقتی بحث می کنند تصور دارند و در افکار عمومی نیز اینگونه بیان شده که آنها تنها یک گروه تروریستی هستند که از آرامش و وفاق بدشان می‌آید و به دنبال آشوب هستند که چنین چیزی نیست؛ آن‌ها گروه های آزادی بخشی هستند که قصد دارند سرزمین اشغال شده و وطن خود را از دست اشغالگران آزاد کنند.

قالیباف بیان کرد: حماس درباره موضوع ۷ اکتبر اشتباه نکرد و خودش تصمیم گرفت و ما در جریان نبودیم که مقام معظم رهبری نیز فرمودند. حتی شهید سیدحسن نصرالله و حزب‌الله هم در جریان نبود. آنها یک کار کاملا عملیاتی با طراحی بسیار بسته انجام دادند.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: یکی از راهبردهای رژیم صهیونیستی این است که می‌گوید من تسلط اطلاعاتی دارم یعنی معتقد است اگر هر جنبنده‌ای علیه آن‌ها اقدام کند، حرکت پیش‌دستانه‌ای انجام می‌دهد، اما حماس با عمیات ۷ اکتبر ثابت کرد می‌تواند چنین عملیاتی به این گستردگی را در کنار گوش رژیم صهیونیستی انجام دهد، بدون اینکه رژیم متوجه شود.

اندیشه‌ای که عملیات ۷ اکتبر بازی اسرائیل بوده، کاملا اشتباه است

قالیباف ادامه داد: امروز با گذشت حدود ۲ سال از ۷ اکتبر، اگر رژیم صهیونیستی به صورت ساختگی این کار را انجام داده بود نهایتا ۶ ماه یا ۳ ماه می جنگید و حماس را از بین می‌برد و کار را تمام می کرد و این همه آبروریزی هم برایش ایجاد نمی‌شد. چرا هنوز هم می‌گوید، می‌ خواهم گروگان‌ها را آزاد کنم اما نمی‌تواند لذا تفکری که این بازی اسرائیل بوده، اشتباه است.

در ادامه مجری از قالیباف پرسید که اگر شما رئیس‌جمهور می‌شدید می‌توانستید جلوی جنگ را بگیرید یا اینکه اجتناب ناپذیر بود؟

قالیباف در پاسخ گفت: این موضوع را نمی‌توان با قطعیت گفت چون شیوه‌ها و روش‌ها متفاوت اما اساسا بحث ما با دشمن، بحث بسیار عمیق و منطقی و با مبانی بسیار محکمی است؛ باید بدانیم جنگ ما یک جنگ وجودی است و دشمن به تمام معنا با جمهوری اسلامی و ایران عزیز، حرف دارد و هر دو را نمی‌خواهد. دشمن احساس می‌کند ایران و قدرت ایران و حفظ سرزمینی و یک کشور ۹۰ میلیون نفری با این موقعیت جغرافیایی و نقشه ژئوپلتیکی و آن هم با نظام جمهوری اسلامی و با این فرهنگ ایرانی، «انا الرجل» است و نشان داده در مقابل همه زیاده‌خواهی رژیم صهیونیستی و آمریکا می‌ایستد پس این موضوع خیلی بستگی به این ندارد که چه کسی رئیس‌جمهور باشد البته ممکن است رئیس‌جمهور بتواند کارآمدی و نوع حکمرانی را مستحکم‌تر و قوی‌تر و کارآمدتر کند اما در اصل موضوع تغییر نمی‌کند.

ما در جنگ رژیم صهیونیستی و حزب الله دخالت نکردیم اما از تصمیمات آن‌ها حمایت کردیم

رئیس مجلس در واکنش به این صحبت که اگر حماس عملیات ۷ اکتبر را با ایران هماهنگ می‌کرد،‌ ایران می‌پذیرفت، گفت: مگر ما با حزب‌الله و حماس ارتباط نداریم؛‌ ارتباط ما با حزب‌الله قوی تر هم بود اما مگر در جنگ میان رژیم صهیونیستی و حزب الله، ما به عنوان جمهوری اسلامی در جنگیدن یا نجنگیدن آنها دخالت کردیم؟ شاید کسی باور نکند اما ما دخالتی نکردیم و خودشان تصمیم گرفتند. آن‌ها فرماندهی دارند و بر اساس شرایط سیاسی کشورشان تشخیص می دهند. اما ما از تصمیمات آن‌ها حمایت کردیم چنانچه از حماس حمایت کردیم و برای مبارزه از سرزمین آن‌ها و در راستای وظیفه اسلامی و انسانی از آن‌ها حمایت کردیم. این متفاوت است با اینکه هرچه ما بگوییم آنها به آن عمل کنند.

رئیس مجلس درباره اینکه چرا حزب‌الله آسیب دید و شکست خورد؟ گفت: حزب‌الله متحمل شکست نشد؛ همان طور که در سفر به لبنان بعد از حوادث پیجر و حوادث تلخ دیگر گفتم که امروز حزب‌الله را از هر زمان دیگر، زنده‌تر می‌بینم.

وی با بیان اینکه جنگ فراز و نشیب دارد، گفت: مگر اسرائیلی‌ها زمانی که حماس به آن‌ها حمله کرد، گفتند ما شکست خوردیم؟ مگر وقتی خود آمریکایی ها داعش را روی کار آوردند و در منطقه گسیل کردند و تا دروازه های بغداد آمدند و ما آنها را زده و برگرداندیم، تصور کردند در کار خود شکست خوردند و رفتند؟ صرفا طرح آن‌ها ناموفق بود مثل عملیات کربلای ۴ که ما ناموفق بودیم اما ۱۵ روز بعد عملیات کربلای ۵ را انجام دادیم و دو سوم ارتش صدام را منهدم کردیم، لذا نباید اینگونه قضاوت کرد.

حزب‌الله شکست نخورده است

رئیس مجلس یادآور شد: اگر حزب الله شکست خورده است، چرا هر روز نماینده آمریکا آنجاست و موضوعاتی مانند خلع سلاح آن‌ها را دنبال می کند. ما آسیب دیدیم و جاهایی بهتر می‌توانستیم عمل کنیم اما متفاوت با این است که بگوییم شکست خوردیم؛ هرگز، ما شکست نخوردیم و حتما سیستم زنده‌تر است.

وی ادامه داد: مگر غزه همیشه محاصره نبوده و زندان روباز دنیا با ۲ میلیون نفر که از همه اطرافش محاصره است، پس تسلیحاتش از کجاست و موشک‌ها را از کجا می‌زند؟ این احساس که می‌توانند دسترسی را قطع کنند، اشتباه است

رحم به اسرائیل، ظلم به بشریت است

قالیباف در پاسخ به سوالی که آیا راهی برای رساندن تسلیحات به حزب‌الله با توجه به سقوط سوریه است، گفت: راه بسته‌ای وجود ندارد البته ممکن است روش‌ها متفاوت و سخت‌تر باشد اما اینکه بگویم نمی‌توان کاری انجام داد، درست نیست.

وی افزود: اینکه گفتم حزب‌الله از هر زمانی زنده‌تر است، ابعاد مختلفی اعم از باورها، توان، مادی و معنوی و انسجام را شامل می‌شود البته این به معنای عدم وجود چالش نیست.

رئیس مجلس در واکنش به این‌که اظهارات شما بوی «شعار» می‌دهد، گفت: ۵ لشگر آمدند اما در غزه متوقف شدند؛ جبهه شمال را فعال کردند و با همه هواپیماها، پهپادها و توپخانه و همه نیروهای پیاده به لبنان حمله کردند آن هم زمانی که سیدحسن نصرالله به شهادت رسیده بود اما آیا توانستند یک قدم جلو بیایند؟ مگر این اتفاقات در زمان حیات سیدحسن نصرالله بوده و حزب‌الله از زرورق بیرون آمده بود که تازه جنگ را شروع کرده باشد. رژیم صهیونیستی آمد تا حزب‌الله را در جنوب متوقف کند.

وی ادامه داد: البته حزب‌الله به تشخیص خودش عمل کرد؛ اگر جای حزب‌الله بودم با عمق ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلومتری با اسرائیل می‌جنگدیم اما تشخیص آن‌ها این بود که به عمق ۵ کیلومتر بجنگندند. اعتقادم این است که رحم به اسرائیل، ظلم به بشریت است و باید با آنها سخت جنگید. اسرائیل بعد از پیجرها و شهادت بچه‌های حزب‌الله و سیدحسن نصرالله بیش از ۲ ماه جنگید اما نتوانست جایی را بگیرد پس حزب‌الله زنده است. امروز وضع حزب‌الله بهتر از روزی است که رژیم صهیونیستی در گذشته با آن‌ها می‌جنگید.

رئیس مجلس درباره علت سفرش به لبنان گفت: ما بارها گفته‌ایم که چگونه جنگ ۸ ساله شروع شد و ما چگونه در دوران دفاع مقدس جنگیدیم. این جنگ مردم‌پایه و مبتنی بر سنت‌های الهی است. جنگی است که به تمام معنا میان حق و باطل بوده و بر اساس ارزش ها و باورها است.

وی افزود: پس از حادثه پیجرها و شهادت سیدحسن نصرالله، رژیم صهیونیستی می‌خواست این باور زیاد شود که کسی به لبنان نمی‌آید، اما مردم آن‌جا دوست داشتند یک مسئول بیاید و بگوید برایشان روزهای سخت و غیرسخت تفاوتی ندارد و در روزهای سخت نیز پای کار است؛ به همین دلیل به لبنان رفتیم.

سفر به لبنان تصمیم شخصی بود/ رهبر انقلاب موافقت کردند

رئیس مجلس در توضیح چگونگی سفرش به لبنان، گفت: پیش از سفر به تاجیکستان به ذهنم رسید که در چنین شرایطی رفتن حداقل شخص من به لبنان ضرورت دارد و این یک تصمیم شخصی بود. محضر حضرت آقا رفتم و با ایشان صحبت کردم و گفتم به این جمع بندی رسیده‌ام که در این شرایط چنین سفری لازم است که دیداری با بچه‌های حزب‌الله و بازدید از بیروت داشته باشم. قصد خودم هم حضور در جنوب لبنان بود آن هم در شرایطی که رزمندگان در حال مقاومت بودند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند اصل موضوع خوب و تصمیم خوبی است اما چگونه؟ من به ایشان عرض کردم اگر شما با آن موافقت کنید، همه ابعاد و هماهنگی کارها را خودم انجام می‌دهم و رعایت هایی که قرار است انجام شود را خواهم داشت اما به هر حال قرار است وارد محیط جنگ شویم. در نهایت ایشان با اصل سفر موافقت کردند با این تاکید که رعایت این موارد هم شود و گفتند حتما هم لازم است و تشخیص شما درست است.

قالیباف اضافه کرد: اسرائیلی‌ها و همه فهمیده بودند که به لبنان می‌رویم. هواپیمای ما از بالای ناو اسرائیلی عبور کرد و در فرودگاه فرود آمد که همزمان با بمباران شرق فرودگاه بود.

وی در پاسخ به این سوال که کسی از داخل همچون شورای امنیت و رئیس‌جمهور با سفر به لبنان مخالفت نکرد، گفت: خیر؛ وقتی آقا موافقت کردند، تمام است و هیچ کسی مخالفت نکرد. واقعیت این است که برای رعایت برخی از موضوعات به کسی گفته نشد، البته با وزارت خارجه و آقای عراقچی هماهنگ بودیم.

اگر مقابل رژیم صهیونیستی در جولان نایستیم، در ۳۰ کیلومتری مرز ایران با ما می‌جنگند

مجری از قالیباف پرسید که شنیده‌ام شما به همراه شهید کاظمی در دهه ۷۰ در عملیاتی موشک به لبنان برده‌اید.

قالیباف در واکنش گفت: مشخص و روشن است این است که ما به حماس، جهاد اسلامی، حزب الله و همه گروه‌هایی که در حال دفاع از سرزمین خود، اسلام و امت اسلامی هستند، کمک کرده و از آن‌ها حمایت می‌کنیم چون در واقع از امنیت ملی و منافع ملی خود دفاع می‌کنیم.

وی افزود: برخی در تهران شعار می‌دادند «نه لبنان،‌ نه غزه، جانم فدای ایران» گفت: امروز و بعد از اجرای عملیات وعده صادق ۳ همه می‌دانند اگر ما مقابل رژیم صهیونیستی در جولان نایستیم و نجنگیم حتما این رژیم در منطقه جلولا در کردستان عراق و ۳۰ کیلومتری مرز ایران با ما خواهد جنگید. اینجاست که منافع ملی و منافع جهان اسلام، امنیت ملی و امنیت منطقه، دفاع از حقوق بشر و انسانیت، همه با هم ایجاب می‌کند که در آن‌جا از خود دفاع کنیم؛ لذا از این جهت در بخش‌های مختلف به آن‌ها کمک می‌کردیم.

رئیس مجلس اضافه کرد: وقتی حماس در زندان روباز غزه موشک تولید می‌ کند، حزب‌الله نمی‌تواند موشک تولید کند؛ به طریق اولی. این‌ها ظرفیت خودشان است و باید مسیر را یاد بگیرند و طبیعتا در شروع کار، حمایت‌هایی انجام می‌شود.

از تکرار حادثه‌ای مثل پیجرها روی موشک‌های ایرانی جلوگیری کردیم

رئیس مجلس در پاسخ به این پرسش که علت تاخیر در بین عملیات وعده صادق ۱ و ۲ چه بود، گفت: در وعده صادق ۲ هیچ تعللی نکردیم؛ عملیات وعده صادق ۱ اولین تجربه ما برای جنگ با اسرائیل و آمریکا با موشک و پهپاد در فاصله ۲ هزار کیلومتری بود.

وی افزود: حتما در عملیات وعده صادق ۱ نقاط ضعف‌ داشتیم که بعد از عملیات متوجه شدیم. اگر ما عملیات وعده صادق ۲ را انجام می‌دادیم در حالی که ضعف‌های خود را برطرف نکرده بودیم و مجددا آن اشتباهات را تکرار می‌کردیم، از ما سوال نمی‌کردند چرا ایرادات را اصلاح نکردید؟

قالیباف بیان کرد: دلیل این تاخیر هم تکنیکی و هم تاکتیکی بود یعنی هم در حوزه طراحی و هم در حوزه فنی.

وی افزود: دشمن توانسته بود در برخی از تراشه‌ها و لوازم الکترونیکی ما مربوط به حوزه مسائل نظامی دسترسی پیدا کرده و برخی از سیستم‌های موشکی ما را آلوده کرده بود که ما متوجه شدیم. آن‌ها منتظر بودند که چنین اتفاقی بیفتد.

قالیباف ادامه داد: قرار بود چند سال قبل عملیات پیجر روی سیستم موشک‌های ایرانی انجام شود که تشخیص دادیم و اصلاح شد؛ بعد از عملیات وعده صادق ۱ متوجه اشکالاتی شدیم که بعد از شلیک موشک قابل تشخیص بود. متوجه شدیم که دشمن با دسترسی‌های ماهواره‌ای می‌تواند قبل از شلیک متوجه آن شود.

وی اضافه کرد: پهپادها بعد از ۷ ساعت و موشک‌ها بعد از ۱۵ دقیقه می‌رسند و سرعت موشک‌های کروز یک ماخ است که هماهنگی همه این‌ها مهم است. پس باید اشکالات را در وعده صادق ۲ از بین می‌بردیم. هیچ کدام از نیروهای مسلح روز و شب نداشتند تا این اشکالات را رفع کنندو عملیات دقیق را در وعده صادق ۲ انجام دهند.

در عملیات وعده صادق ۱، بیش از ۱۵۰ موشک شلیک شد

رئیس مجلس گفت: ما به ازای حمله‌ای که رژیم صهیونیستی به سفارتمان در دمشق کرد، نزدیک به بیش از ۱۵۰ موشک از یک نوع شلیک کردیم، یعنی موشک کروز و انواع مختلف بالستیک و حدود ۲۰۰ پهپاد.

وی افزود: در وعده صادق ۱، موشک‌های کروز در لایه‌های پدافندی مورد اصابت قرار گرفت که همین برای ما تجربه بود. ما فقط با رژیم صهیونیستی نمی‌جنگیم بلکه جنگ ما با این رژیم از جایی شروع می‌شود که وارد فضای آن‌ها بشویم، پیش از آن باید با ناتو می‌جنگیم.

قالیباف بیان کرد: در عملیات وعده صادق ۱، ۱۹۲ هواپیما حضور داشت که همه آن‌ها متعلق به رژیم صهیونیستی نبود بلکه هواپیماهای ناتو هم بودند به این معنا که انگلیسی‌ها و فرانسوی ها نیز حضور داشتند.

تسلط و توانایی ما در وعده صادق ۳ به حدی رسید که توانستیم منطقه بئر السبع را با یک موشک مورد هدف قرار دهیم

وی بیان کرد: در عملیات وعده صادق ۳ موشک‌های شب اول تا شب هفتم با یکدیگر متفاوت شدند و در آخرین روز زمان شب یا روز دیگر برای ما موضوعیت نداشت و تنها قصد داشتیم دهان دشمن را ببندیم و بگوییم در حوزه تاکتیکی و تکنیکی تسلط داریم.

وی افزود: ما تنها یک موشک به منطقه بئر السبع که مهمترین نقطه برای آنها بود، شلیک کردیم که به هدف هم نشست. همه این‌ها در حالی بود که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد موشک‌های ما در عملیات وعده صادق ۱ پیش از اینکه به سرزمین آن‌ها برسد، در آسمان منهدم می‌شد اما روز آخر عملیات وعده صادق ۳ توانستیم سرزمین آنها را تنها با یک موشک مورد هدف قرار دهیم این به معنای کاهش قدرت آتش ما نبود بلکه به معنای تسلط بود.

مجری از قالیباف پرسید که اسرائیل ادعا می‌کند که ۵۰ درصد از لانچرهای ایران را زده است؛ در واکنش قالیباف گفت: هرگز.

رئیس جمهور لحظه‌ای هیچگاه در حمایت از نیروهای مسلح درنگ نکرد

رئیس مجلس در پاسخ به این سوال که دولت مخالفت عملیات وعده صادق ۲ بود، گفت: خیر؛ هیچ وقت. هماهنگی میان سران قوا و اعضای شورای عالی امنیت ملی بسیار بالا بود و چون اشاره به شخص آقای پزشکیان کردید، می‌گویم ایشان هیچگاه در حمایت از نیروهای مسلح و پشتیبانی از آنها و حمایت‌های مادی، لحظه ای درنگ نکرد و به واقع کمک کرد.

قالیباف درباره اینکه آیا اعضای دولت در جلسات شورای امنیت درباره وعده صادق ۲ تردیدی نداشتند، گفت: اصلا؛ هیچ تردیدی نبود.

اگر ما امروز در سوریه بودیم، قطعا حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران رخ نمی‌داد

رئیس مجلس با اشاره به تحولات سوریه گفت: در زمان جنگ ۸ ساله مردم ۲ گروه بودند؛ ‌یک عده می‌جنگدیدند و یک گروه در پشت جبهه،‌ تحلیل‌های بی‌ربط درباره جنگ نمی‌کردند. تحلیل‌های بی‌ربط مربوط به جنگ برای اول دهه ۷۰ است مثل اینکه چرا آتش بس اول را نپذیرفتید. این حرف‌های مفت را بعد از سال ۷۰ زدند و همه یکپارچه از رزمندگان دفاع می‌ کردند.

وی افزود: اگر ما امروز در سوریه بودیم، قطعا حمله اخیر رژیم صهیونیستی به ایران رخ نمی داد و ما همان جا با رژیم می جنگیدیم. اکنون که جنگ ۱۲ روزه تمام شده اما تحلیل برخی رسانه ها را ببینید. این افراد می فهمند انسجام مهم است اما می خواهند در حوزه دفاع، مقابله، ایستادگی و مقاومت تردید ایجاد کنند.

فرماندهان سپاه جزو مبارزان خط مقدم با رژیم صهیونیستی هستند

وی با دفاع از عملکرد سپاه گفت: فرماندهان سپاه جزو مبارزان خط مقدم با رژیم صهیونیستی هستند و هر کسی غیر این حرفی می‌زند، ظلم به کشور و کمک به رژیم صهیونیستی می‌کند.

وی ا فزود: اینکه فردی در بلوار کشاورز می‌گوید، فرمانده ترسو نمی‌خواهیم، چه کسی ترسو است؟ شهید باقری، شهید حاجی‌زاده، شهید سلامی، شهید محرابی؟ این‌هایی که ۴۵ سال و بیش از یک و نیم برابر عمر کسی که این سخن را گفته، سابقه مجاهدت دارد. آنهایی که بحث کارشناسی دارند، نباید اینگونه ظلم کنند.

طی ۱۲ سال گذشته با دو شخصیت بشار اسد روبه‌رو بودیم

رئیس مجلس درباره علت سقوط حکومت بشار اسد گفت: طی مدت ۱۲ سال با دو شخصیت بشار اسد روبه‌رو بودیم. نخست، بشار اسد زمان داعش بود که داعش ابتدا در سوریه رشد کرد و بعد به عراق و سپس تا نزدیکی مرزهای ایران آمد و یکی از علت‌های حضور ما در سوریه نیز به خاطر حفظ منافع ملی خودمان بود. داعش دست پرورده آمریکا و رژیم صهیونیستی بود. بشار اسد در آن زمان شخصیت بسیار محکمی داشت. زمانی رسید که داعش به کاخ بشار اسد نزدیک شد و شهید سلیمانی از اسد خواسته بود که کاخ را خالی کند و به نقطه دیگری برود که قبول نکرد.

وی یادآور شد: بعد از شهادت شهید سلیمانی و زمانی که رئیس مجلس بودم سفر رسمی به سوریه داشتم و حدود ۲ ساعت و نیم با بشار اسد گفت‌وگو کردم و به او گفتم که باید ادلب را جمع کند اما آن زمان این اراده و استقامت را در بشار اسد ندیدم. تردید در شخص بشار و تغییر در تصمیمات، فضای قدرت نظامی و میدان و فشار به مردم سوریه، کار را به اینجا رساند و در نهایت به سمت تسلیم رفت اما نتوانست موضوع را جمع کند.

مجری از قالیباف پرسید که اگر حاج قاسم بود سوریه سقوط می‌کرد؟ چون یک حرفی مطرح می‌شد که نیروی قدس تعلل کرده است.

برخی از کشورهای همسایه در سقوط بشار اسد کمک کردند

رئیس مجلس در پاسخ گفت: خود بشار اسد بی‌انگیزه شده بود و می‌گفت نیاز نداریم مستشاران ایرانی بیش از این اینجا باشند، به جای اینکه بگوید نه تنها مستشار نیاز داریم بلکه به تصمیم شما برای آوردن ۴ تیپ و لشکر هم لازم داریم البته مشخص نبود ما اصلا این را هم قبول کنیم اما یک زمانی او این را می خواهد و زمانی هم هست که می گوید خودم می توانم اداره کنم. به هر حال آنجا یک کشور است و ما نمی توانیم بگوییم شما کشور نیستید.

وی ادامه داد: من می گویم همان طور که روسیه را در حوزه نظامی آوردیم نمی‌توانستیم چین را هم در منطقه دخیل کنیم؟ قطعا می‌توانستیم. مگر نمی‌گوییم باید با یک‌جانبه گرایی آمریکا مقابله کنیم پس باید دوپارگی در سطح بین‌المللی ایجاد کنیم پس باید چین و روسیه و سایر قدرت‌ها را دخالت دهیم.

قالیباف بیان کرد: برخی از کشورهای همسایه در سقوط بشار اسد کمک کردند. امروز رژیم صهیونیستی احساس خطر کرده است. در اینجا دیپلماسی مهم است که همسایه‌ها از ما احساس خطر نکنند اما دیپلماسی و سیاست خارجی و اقتصاد ما کجا است؟ ما چنین ظرفیت و قدرتی داریم.

ما باید آخرین موشک را می‌زدیم

رئیس مجلس همچنین با اشاره به آتش بس در جنگ ۱۲ روزه گفت: در حوزه نیروهای نظامی باید سلسله مراتب رعایت شود اما در مواردی باید شجاعانه تصمیم‌گیری و عمل کند و مسئولیت کارش را هم بپذیرد.

وی توضیح داد: در جنگ ۱۲ روزه، آقای عراقچی توییتی زدند که ساعت ۴ آتش بس است؛ بحث و تواقفات و مصوبات و تصمیم گیری‌ها بر این بود که چون دشمن جنگ را شروع کرده و اول مورد اصابت قرار داده، ما باید آخرین پارت موشک را بزنیم؛ اگر ما بزنیم و آنها باز هم بزنند، ما باز هم خواهیم زد. هرچقدر می‌خواهد جنگ طول بکشد.

قالیباف افزود: حدود ساعت ۷ صبح ۱۴ موشک شلیک کردیم. توئیت آقای عراقچی این‌گونه بود که جنگ ساعت ۴ تمام می‌شود اما آن‌ها زدند و بعد با پاسخ مواجه شد. تصمیم‌گیری در این حوزه را فرمانده میدان گرفت. اینجا فرمانده مسئولیت می‌پذیرد و کار را انجام می‌دهد. ما باید به هر حال آخرین موشک را می‌زدیم. حتی بعد از آن اسرائیل خطای دیگری کرد و جواب آن را هم دادیم. اینجا جای اجازه گرفتن از کسی نیست.

وی بیان کرد: جاهایی باید تصمیم در لحظه سخت گرفته شود و حضرت آقا در این موضوعات اینگونه هستند و به جزئیات نمی‌گویند چه کاری انجام شود. نیروهای نظامی فرمانده دارند و شورای عالی امنیت ملی و سلسله مراتب وجود دارد اما باید یک جاهایی شجاعانه تصمیم گرفته شود.

رئیس مجلس بیان کرد: در جریان عملیات وعده صادق ۳ همه ما به چشم دیدیم که رزمندگانی که پای لانچرها و پدافندها بودند، از رزمندگان تخریب‌چی جنگ ۸ ساله که از شجاع‌ترین و شهادت‌طلب‌ترین افراد لشکرها برای معبرگشایی بودند، شجاعانه‌تر جنگیدند.

وی افزود: در بحث لانچر و شلیک آنچنان قدرت آتشی داریم که دشمن تصور چنین قدرتی را نداشت و ندارد؛ نه در آن روزی که مقر آمریکایی‌ها را زدیم و نه وقتی که آخرین پارت موشک‌ها را آن روز صبح زدیم.

اگر دشمن خیال حمله داشته باشد، پاسخ محکم‌تر از وعده صادق ۳ است

وی درباره احتمال انجام عملیات وعده صادق ۴ گفت: امروز الحمدلله وضعیت آفندی و قدرت آتش ما در حوزه تاکتیکی و تکنیکی بسیار خوب است و اگر مجددا خیال حمله به سر دشمن بزند، قطعا از عملیات وعده صادق ۳ محکم‌تر و دقیق‌تر عمل خواهیم کرد. اگر وعده صادق ۴ اتفاق بیفتد که محکم‌تر و دقیق‌ترخواهد بود چون با پیشینه رژیم صهیونیستی باید محکم باشیم و بداند که اگر بزند، می‌خورد.

رئیس مجلس بیان کرد: حضرت آقا فرمودند دوستانی که بر اقشار مختلف تأثیرگذارند، سعی کنند زمانی صحبت کنند که اطلاعاتشان دقیق است. زمانی که اطلاعات ناقص باشد، تحلیل‌ها دقیق نخواهد بود.

وی افزود: وقتی می‌گویم هسته سخت ما ۹۰ میلیون نفر است برای اینکه همه بفهمند خطر برای ایران، جمهوری اسلامی، همه جامعه و منطقه است. رژیم صهیونیستی به کسی رحم نمی‌کند. در غزه می‌خواهند روی خون مردم منطقه آزاد کنند و ملاحظه هیچ کشوری را ندارد.

قالیباف با اشاره به شرایط قبل از جنگ ۱۲ روزه گفت: مطمئن بودم که یک روزی با رژیم صهیونیستی درگیر می‌شویم و جنگی در پیش است. ما از یک ماه قبل از جنگ ۱۲ روزه می‌دانستیم که ظرف یک هفته تا یک ماه جنگ انجام می‌شود و حتی حرفمان این بود که جنگ این هفته یا هفته بعد رخ می‌دهد.

وی افزود: در تمام این زمان نیز آمریکایی‌ها دم از مذاکره و صلح می‌زدند. ما کاری با رژیم صهیونیستی نداریم بلکه طرف ما آمریکا است. زمانی که ما از صلح و صداقت آمریکایی می‌گفتیم منظورمان همین بود. زمانی که B۲ها آمدند و ایران را بمباران کردند را ببینید. این جنگنده‌ها حدود ۹ هزار کیلومتر مسیر رفت و برگشت را طی کردند و ساعت‌ها در راه بودند. در همین زمان بود که ترامپ در مصاحبه خود صحبت از صلح می‌کرد یعنی در همان زمانی که هواپیماهای آن‌ها در حال طی مسیر برای بمباران کشور ما بودند.

ما منتظر جنگ بودیم

رئیس مجلس با بیان اینکه ما منتظر جنگ بودیم، گفت: آن شبی که جنگ رخ داد، آقای حاجی زاده در مقر فرماندهی خود حضور داشت و از آنجایی که آقای محرابی تا ساعت ۴ و ۵ عصر احتمال حمله را می داد، کنار آقای حاجی‌زاده رفت و هر دو باهم شهید شدند. شهید سلامی نیز همان شب به این قطعیت رسیده بود که حمله صورت می‌گیرد و حدود ۸ شب بود که به مقر فرماندهی خود رفت و حتی با آقای جبلی تماس گرفت و درباره احتمال جنگ گفت از این رو ما در این حوزه غافلگیر نشدیم.

وی درباره اینکه ما فکر نمی‌کردیم فرماندهان نظامی را در مرحله اول به شهادت برسانند، گفت: اینجا غافلگیر شدیم؛ ما درباره زمان عملیات غافلگیر نشدیم اما در شیوه عملیات غافلگیر شدیم.

روایتی از نخستین ساعت تجاوز اسرائیل به ایران

قالیباف به روایتی از نخستین ساعات‌ حمله رژیم صهیونیستی به ایران پرداخت و گفت: آن روز (پنجشنبه ۲۳ تیرماه) با آقای قاآنی و آقای پاکپور در مراسمی در مشهد حضور داشتیم و تا بعد از نماز مغرب و عشا گرفتار همین بحث بودیم. علیرغم اینکه فردای آن روز جمعه بود و قصد داشتم سری به پدر و مادرم بزنم که مدت‌ها بود آن‌ها را ندیده بودم. می‌توانستم جمعه بمانم و بعد به تهران بازگردم اما به واسطه تماس‌ها، درگیر بودم و دغدغه داشتم و تصمیم گرفتم همان شب به تهران بازگردم که حدود ۱۲ شب به تهران و حدود یک صبح به منزل رسیدم.

وی یادآور شد: ساعت ۵ دقیقه مانده به ۳ صبح بیدار بودم که اولین چیزی به شهرک شهید چمران زده شد. از آنجایی که از قبل ذهنیت داشتم، احساس کردم انفجاری از جنس دیگری است. اذان صبح که شد، دیگر برای نماز نماندم و خانواده را نیز خبر کردم و گفتم حواستان جمع باشد. به سرعت خود را به مجلس رساندم که حدود ساعت ۳ و نیم بود.

وی افزود: تماس‌های خود را آغاز کردم و با آقای سلامی و غیره تماس گرفتم اما کسی پاسخگو نبود. آقای فدوی اولین فرد مطلع بود که تماسم را پاسخ داد. حدود ۲۰ دقیقه مانده به ۴ صبح بود. آقای فدوی تلفن را برداشت و شرایط را تشریح کرد. بلافاصله به همسایه آقا رشید منزل آقای سلیمانی تماس گرفتم و زینب خانم شرایط را توضیح داد.

۴ صبح پزشکیان را در تبریز پیدا کردم

رئیس مجلس ادامه داد: حدود ۴۵ طول کشید که ابعاد مختلف کار روشن شد. آن شب حدود ساعت ۴ صبح آقای پزشکیان را در تبریز پیدا کردم و آقای اژه‌ای نیز منزل بود.

وی اضافه کرد: بررسی کردم امکان دارد که آقای پزشکیان را با پرواز به تهران بازگردانیم. بعد از بررسی شرایط، گفتم آقای پزشکیان معطل نشوید و از طریق زمینی بیاید و مرتب هم با هم تماس داشته باشیم. حتی فکر کردم هواپیمایی به زنجان بفرستم یا با هلی کوپتر به تهران برگردد اما شرایط به گونه‌ای بود که نمی‌شد و ایشان باید با ماشین به تهران ‌آید. در نهایت حدود ساعت ۱۱ صبح بود که یکدیگر را در تهران دیدیم و به همراه آقای اژه‌ای موضوعات را دنبال کردیم. آن شب آقای سیدمجید موسوی فرمانده فعلی هوافضا در مشهد بود و با ماشین به تهران آمد.

اینکه برخی می گفتند به آقا دسترسی نبود، درست نیست

قالیباف تاکید کرد: حضرت آقا نیز از همان ابتدا به سرعت فرماندهان جدید را جایگزین فرماندهان شهید کردند و به آن‌ها حکم دادند، آن‌ها را دیدند و دستورات را حضوری دادند و با همه دیدار کردند. اینکه برخی می گفتند به آقا دسترسی نبود، درست نیست. از آن روز، هر روز با آقای پاکپور و وزرا در ارتباط بودم و جلسات متعدد داشتیم.

وی افزود: هماهنگی‌های خوبی هم انجام شد و شما نیز دیدید که واقعا فرمانده کل قوا یعنی شخص حضرت آقا در مدیریت دفاع و مدیریت کشور، دقیق عمل کرده و همه ابعاد را دنبال کردند.

روایت از حمله به جلسه شورای عالی امنیت ملی

رئیس مجلس درباره حمله به جلسه شورای عالی امنیت ملی گفت: جلسات شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شد که البته حادثه‌ای هم رخ داد اما نمی‌دانم چرا اینگونه مطرح شد. در جلسه شورای عالی امنیت ملی، هیچگاه همه ما با هم یکجا نبودیم و رعایت می‌کردیم. جاهای ما همواره پراکنده بود و اینگونه نبود که تصور کنید بدون هماهنگی صورت می‌گرفت بلکه همه رعایت می‌کردیم اما بالاخره اتفاقی رخ داد.

وی با اشاره به آتش‌بس در جنگ گفت: شرایط به گونه‌ای شد که آقای ویتکاف پیام آقای ونس را به صورت مکتوب برای آقای عراقچی فرستاد که حاضرم هر کجا با شما ملاقات کنم تا جنگ متوقف شود یعنی نشان داد، جبهه و قدرت آتش خود را پیدا کرده است.

پاسخ به حملات بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تائید رهبری بود

قالیباف تاکید کرد: پاسخ به حملات بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تائید حضرت آقا بود، چون فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) و نیروهای مسلح به عهده ایشان است و مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز به تایید ایشان می‌رسد. در خصوص این موضوع، تصمیم بر این بود که چون رژیم صهیونیستی زده است، ما نیز باید بزنیم. وقتی آمریکا هم ما را زد، بنا شد تا ما هم آن‌ها را بزنیم، از این رو مکلف بودیم تا این تصمیم درست را که ابلاغ شده بود، اجرا کنیم.

وی افزود: در نهایت، کمتر از ۲۴ ساعت بعد از عملیات آن‌ها، پاسخ دادیم. اینکه کجا را بزنیم و چگونه بزنیم از جمله کارهای عملیاتی است که که هم دوستان نظامی و هم دوستان سیاسی در شورای عالی امنیت ملی است حضور دارند.

در طول جنگ ۱۲ روزه هم یک روز هم مجلس را تعطیل نکردیم

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: من در طول جنگ ۱۲ روزه، واقعا دوزیست بودم ودو جا مشغول بودم؛ یعنی هم یک رزمنده بودم و رزمندگی می کردم و هم رئیس مجلس بودم و کار مجلس را انجام می‌دادم.

وی افزود: صبح‌هایی که باید روی صندلی پارلمان می‌نشستم، آنجا بودم و یک روز هم مجلس را تعطیل نکردیم و ایستادیم و حتی چند قانون به تصویب رساندیم در حالی که اگر شرایط جنگی نبود، این کار چند ماه زمان می‌برد؛ بحث مربوط به ضد جاسوسی، تعلیق همکاری با آژانس، بکارگیری پهپادها از جمله قوانینی بودند که طی این چند روز جنگ تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد.

قالیباف بیان کرد: از سوی دیگر نیز در خدمت آقای پاکپور بودم و در جلسات شورای عالی امنیت ملی و سران قوا شرکت می‌کردم.

در طول جنگ، تماس مستقیم با رهبری داشتیم

وی درباره اینکه در طول جنگ تماسی با رهبری داشت، گفت: تماس مستقیم ما با رهبری به صورت مرتب برقرار بود. زمانی که فرماندهان جدید منصوب شدند به صورت حضوری خدمت ایشان رفتند و حکم و دستورات جدید را دریافت کردند و بعد از آن با همکاری در موضوع، امور را دنبال کردیم.

قالیباف یادآور شد: رهبری به جزئیات مطلع بودند و به صورت دقیق و روزی دو بار در ارتباط بودیم و همه داده‌ها و اطلاعات خدمت ایشان می‌رسید و دستورات گرفته می‌شد، آنها را دنبال می‌کردیم و نتیجه بازخوردها را نیز اطلاع می‌دادیم. توجه داشته باشید که ما در شورای عالی امنیت ملی و میان سران، خیلی اوقات، کار خود را با پیک انجام می‌دادیم و به صورت حضوری یکدیگر را نمی‌دیدیم و اگر حضوری هم بود، ۲ نفری، ۳ نفری و یا ۵ نفری در مکان‌های مختلف یکدیگر را ملاقات می‌کردیم تا آسیب‌پذیری به حداقل برسد چون تسلط اطلاعاتی و کار فناوری دشمن و آن اتفاق در آن شب معلوم بود.

منکر وجود جاسوس نیستم، اما سهم آن ۴ یا ۵ درصد است

وی افزود: دوستان حرف از نفوذ می‌زنند؛ نفوذ این موضوع را در ذهن می‌آورد که همه جا جاسوس دارند. منکر وجود جاسوس نیستم اما سهم آن ۴ یا ۵ درصد است و جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات در طول دوره‌های طولانی و دسترسی فناوری‌ها و هوش مصنوعی نقش جدی دارد؛ لذا خیلی عامل انسانی را دخیل نمی‌دانم.

در این هنگام مجری پرسید که با این حرف شما نباید در دولت و حاکمیت، دنبال «کشمیری» گشت؟ در پاسخ قالیباف این گزاره را تائید کرد و گفت: سیستم عاملی در ارتباطات (تلفن همراه) صفر تا صد اطلاعات را دارد پس اشکالاتی وجود دارد.

رئیس مجلس درباره اینکه وزیر خارجه در جنگ هماهنگ بود، گفت: آقای عراقچی کاملا همراه و هماهنگ بود و به لحظه با یکدیگر تماس داشتیم. هیچ وقت فاصله‌ای بین ارتباط سران قوا با هم، ارتباط با وزیر امور خارجه و ارتباط با نیروهای مسلح ایجاد نشد و تصمیمات نیز مشخص و کارهای ستادی لازم نیز انجام شده بود. فرماندهی حضرت آقا نیز برای موضوعاتی که ذکر شد، و برای رفت وآمدها و حضور ایشان در میدان به صورت موثر برقرار بود.

پزشکیان با موتور در جنگ رفت‌وآمد می‌کرده است

مجری از قالیباف پرسید،‌ شنیده شده آقای پزشکیان در جنگ با موتور رفت‌وآمد می‌کرده است؛ قالیباف در پاسخ گفت: بله

سپس مجددا مجری پرسید که شما چه طور بودید،‌ آیا در مجلس استقرار داشتید؟

قالیباف در پاسخ گفت: خیر، سیارترین فرد در شورای عالی امنیت ملی بودم و بیشترین تحرک در رفت‌وآمد را داشتم چون سبکبال‌تر حرکت می‌کردم اما در نهایت ارتباطات کامل برقرار بود و روزی در این ۱۲ روز نبود که همدیگر را ندیده باشیم.

آتش بس نشد، تصمیم به قطع آتش گرفته شد

رئیس مجلس درباره علت موافقت با آتش‌بس گفت: اول اینکه آتش‌بس نیست بلکه قطع آتش است. هیچ توافقنامه و حرفی میان ما و آمریکا سر این موضوع نشد و فعلا قطع آتش است.

وی افزود: هیچ متن و توافقنامه‌ای نیز میان ما و رژیم صهیونیستی که هیچ ارتباطی با آن‌ها نداریم، وجود ندارد و حتی با آمریکایی‌ها که بانی جنگ بوده و حمایت کرده و مستقیما در آن دخالت کردند، توافقنامه‌ای نداشتیم.

رئیس مجلس گفت: تصمیم بر این شد تا زمانی که رژیم صهیونیستی ادامه دهد و آمریکا آن‌ها را پشتیبانی کند، ما این رژیم و منافعشان می‌زنیم و متوقف نمی‌شویم .اگر آمریکا زد و ما پاسخ دادیم ولی بعدش آمریکا دیگر نزد، ما مجددا آن‌ها را نمی‌زنیم. این تصمیم نظام و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و اینگونه نبوده که به آن‌ها اطلاعی بدهیم.

وی یادآور شد: زمانی ونس از طریق ویتکاف دنبال این بود که به ما بگوید نزنید و ما هم نمی‌زنیم که به آنها گفتیم خب شما نزنید و ما هم نمی‌زنیم اما بدانید که آخرین بخشِ زدن، حق ماست و این شرط را گذاشتیم. شرط دوم هم این بود که بعد از توقف جنگ، اگر پهپادها یا هواپیماهای آن‌ها وارد فضای ما شود، نقض کرده است. مکتوبات این موضوع در اختیار وزرات خارجه و ما هست. آخرین شب، تهران را بیشتر از شب‌های دیگر زد و ما هم دو مرتبه ۶:۳۰ صبح زدیم.

رهبر انقلاب مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای آتش‌بس را تائید کردند

قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا رهبر انقلاب موافق این مدل آتش بس بودند، گفت: بله؛ وقتی شورای عالی امنیت ملی به جمع‌بندی موضوعی می‌رسد، بعد از تصویب و تائید آقا، تبدیل به قانون می‌شود. این تصمیم در شورای عالی امنیت ملی بحث و مکتوب شد و به امضای دکتر پزشکیان رئیس شورای امنیت ملی رسید. ایشان خدمت رهبری رسید و آقا آن را تائید کرد.

رئیس مجلس درباره اینکه چرا نیروی دریایی وارد جنگ نشد، گفت: معتقدیم گسترش جنگ در این برهه به دلایل مختلف به مصلحت نبود. ممکن بود اگر جنگ ادامه می‌یافت، دامنه آن گسترش پیدا می‌کرد و به هر نقطه‌ای کشیده می‌شد و بعد از آن اگر هر کجا امنیت ما به خطر می‌افتاد، به آن ورود پیدا می‌کردیم.

وی افزود: زمانی که جنگ، تبعات اقتصادی پیدا کند، این تبعات بقیه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. باید استراتژی‌های بخشی متوازن پیش برود.

پزشکیان ذره‌ای تردید در جنگیدن نداشت

مجری پرسید: نظر برخی این است که دولت فعلی آن طور که باید و شاید همراه جنگ نبود که در این صورت شاید جنگ گسترده‌تر می‌شد و شاید اگر شهید رئیسی بود، ما محکم‌تر می‌جنگیدیم. این صحنه را توضیح دهید.

رئیس مجلس در پاسخ گفت: چنین چیزی را قبول ندارم؛ قطعا نظرات مختلف وجود دارد. گاهی در اصل موضوع و گاهی در شیوه‌ها ممکن است نظرات مختلف باشد که امر طبیعی است. قطعا هر ۱۳ عضو شورای عالی امنیت ملی، نظرات یکسان ندارند و دیدگاه هر کدام متفاوت است.

نظرات درباره اسنپ‌بک یا خروج از NPT نیز متفاوت است

وی ادامه داد: نظرات درباره اسنپ‌بک یا خروج از NPT نیز متفاوت است و حتی ممکن است در ماندن یا نرفتن هم اختلاف نظر باشد. شاید همه موافق خروج باشند اما شیوه آن نیز مهم است یا اینکه اگر آنها نزدند، ما مجددا بزنیم.

قالیباف گفت: اینکه گفته ‌شود اگر شهید رئیسی بود، می‌جنگیدیم و اکنون که آقای پزشکیان است نمی‌جنگیم، از اساس اشتباه است. این تحلیل از جهت رویکردی و فردی غلط است. ما در آقای پزشکیان ذره‌ای تردید برای جنگیدن ندیدیم. شاید حرف در شیوه جنگیدن باشد. شهید رشید از اول جنگ مخالفت در طراحی‌ها داشت. این نظرات کار را بهتر و اشکالات را برطرف می‌کند.

وی افزود: ما باید کاری کنیم که تولید قدرت کرده و اهداف ما را محقق کند اگر این کار را نکند، چه فایده دارد؟ متاسفانه عده‌ای که در جنگ نبودند و اطلاعات جنگی و اطلاعات اداره کشور را ندارند، تحلیل‌هایی از خودشان می‌کنند و حرف‌هایی را در رسانه می‌زنند، که اشتباه است. همین را در مجلس هم دیدیدم که نماینده‌ای از پشت تریبون می‌گوید که به دلیل نبود دسترسی به رهبری،‌ این‌ها خودشان چنین تصمیمی می‌گیرند اما این حرف بر چه اساسی گفته می‌شود. از آن طرف ممکن است نگاه سیاسی باشد که این دولت نمی‌خواهد بجنگند که ظلم مضاعف است که در امنیت ملی و تولید قدرت و تاب‌آوری اجتماعی و نظامی ما اثر می‌گذارد.

اگر فرماندهان حذف نشده بودند، موج اول پاسخ‌های ما از همان ساعت ۴ صبح با ۲۰۰ موشک بود

وی اضافه کرد: از ساعت ۳ تا ۱۰ صبح روز جنگ، یک وقفه ایجاد شد تا مجددا فرماندهان مشخص شدند اما از همان زمان، کار کاملا آغاز شد و ساعت ۸ شب بود که روی روال افتادیم. اگر فرماندهان ما حذف نشده بودند، موج اول پاسخ‌های ما قطعا از همان ساعت ۴ صبح با ۲۰۰ موشک آغاز می‌شد.

در ادامه مجری از رئیس مجلس پرسید که انتقادهایی نسبت به عملکرد اطلاعاتی کشور در زمان جنگ وجود دارد، لذا انتظار بسیاری از مجلس مواخذه و سوال و حتی استیضاح دستگاه اطلاعاتی است. مجلس چه اقدامی می‌کند؟

رئیس مجلس گفت: ما در مجلس روی این موضوع تاکید داریم و اقدام کردیم. وزیر اطلاعات در جلسه غیرعلنی مجلس آمد و ۲ ساعت سر موضوعات بحث کردیم. در جلسه دیگری رئیس سازمان اطلاعات سپاه آمد و به صورت مفصل صحبت کردیم؛ لذا این حساسیت وجود دارد. من نیز اشاره کردم که بخشی از آسیب‌های ما در حوزه فناوری بوده تا جاسوسی به معنای جاسوسی و دخیل بودن افراد؛ منکر ضعف در این حوزه نیستم.

وی افزود: مجلس موضوعات در حوزه ساختاری و ماموریت و تغییر در نوع شیوه‌های ساختاری درباره اطلاعات خارجی و نحوه جاسوسی و ضدجاسوسی را پیگیری می‌کند اما نباید این کارها را در بیرون جار زد و باید این کار در محافل مسئولیتی شود. افکار عمومی بداند مجلس به نوبه خود و مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهی کل نیروهای مسلح و دولت به عنوان وزارت خانه پیگیر هستند تا ضعف‌ها برطرف شود.

حتما باید خریدن جنگنده یکی از کارهای ما باشد

رئیس مجلس درباره موضوع پدافندی گفت: با توجه به آشنایی با این موضوع،‌ ما به لحاظ فناوری و امکانات سامانه موشک ۳۷۳، خرداد و صیاد را داریم و در فناوری سیستم‌های ضد بالستیک و در رادارها جزو کشورهای پیشرفته هستیم.

وی با بیان اینکه همه رژیم صهیونیستی به اندازه آذربایجان غربی است، ادامه داد: برای تولید عظیم و پوشش دادن همه کشور، ضعف داریم چون شاید امکانات مادی ما اجازه ندهد و اینکه کشور ما پهناور است اما تکنولوژی داریم.

وی افزود: اگر طرف ما رژیم صهیونیستی بود، تردید نکنید که ظرف یک هفته از جهت نظامی،‌ادب کرده و تمام می‌شد اما ما با آمریکا و ناتو و قدرت جهانی می‌جنگیدیم و با اسرائیل فقط طرف نیستیم.

قالیباف با این توضیح که پدافند هوایی یک سیستم است، گفت: یک بخش از دفاع هوایی، هواپیما است. ما از جهت علمی و سیستم پدافند و تکنولوژی خیلی خوب هستیم، اما از جهت هواپیما، تولید و خرید به معنای واقعی نداریم لذا لازمه پدافند جنگنده است. باید این ضعف برطرف شود و باید حتما خریدن جنگنده یکی از کارهای ما باشد. باید در حوزه پدافندی سرمایه‌گذاری بیشتر و در زمان کمتر کنیم.

مجری پرسید: ما اصلا پدافند داریم؟ در روز آخر هواپیماها جولان می‌دادند.

وی پاسخ داد: پدافند داریم؛ هر جولانی که ما قرار بود در فضای رژیم صهیونیستی با موشک‌ها بدهیم را دادیم و آنها نیز هر جولانی که خواستند با هواپیماهایش بدهند را دادند. باید توجه داشت که آفند ما موشک‌پایه است. آن‌ها نتوانستند موشک‌های ما را در مبدا، مسیر و یا حتی فضای خود بزند و ما موشک‌های خود را به زمین آن‌ها زدیم. ما رادار مرکزی آن‌ها را هدف قرار دادیم، اما قدرت آن‌ها هواپایه است یعنی همین کار و قدرت ما را با هواپیما انجام می‌دهند.

اس‌۳۰۰ را در وعده صادق ۲ زدند

قالیباف گفت: در وعده صادق ۲ که اس‌۳۰۰ ما را زدند، در فضای ما نیامدند. هواپیمایش از مرز غربی عراق موشک بالستیک هواپایه را با هواپیما پرتاب کرد و اس‌۳۰۰ ما را زد. قدرتش هواپایه و قدرت ما موشک‌پایه است پس این‌طور نگویید که او فضای ما را کنترل کرد و فضای خودش امن بود؛‌ چنین چیزی درست نیست چون قدرت ما در موشک است و فضا و زمینش را زدیم.

رئیس مجلس در بخش پایانی صحبت‌هایش گفت: واقعا در این دوره به ملت و جوانان خود افتخار کردیم. روی صحبت من با جوانان حزب اللهی است که آقا هم به آن اشاره کردند. صرفا به ظاهر افراد نگاه نکنید که ممکن است میزان دینداری، رعایت مسائل شرعی و تبعیت آن‌ها متفاوت باشد، این مردم به برکت خون شهدا و لطف خدا پشت کشور بودند.

مردم به برکت خون شهدا و لطف خدا پشت کشور بودند

قالیباف ادامه داد: ما هم فکر نمی‌کردیم ملت یکپارچه شود و افرادی که سوابق روشن و حتی در اینترنشال و من‌وتو حرف می‌زندند و کسانی که اختلافات اساسی دارند، همه حول رهبری و ایران دور هم جمع شدند.

وی افزود: ما امروز جزو ۵ قدرت اول موشکی دنیا هستیم و به آن افتخار می‌کنم اما آن را قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی نمی‌دانیم؛ قدرت ما بر پایه مردم است. آقا فرمودند «ایران قوی»؛ ایران زمانی قوی می‌شود که تک تک مردم و خانواده‌ها در تمام ابعاد قوی شوند.

قالیباف اضافه کرد: قوی شدن ما در قلب مردم است. مردم ما یک بار دیگر کنتور همه کاستی‌های ما را صفر کردند و پای ایران و نظام‌ هستیم پس ما دومرتبه بی‌معرفتی نکنیم؛ لذا هسته سخت ۹۰ میلیونی را در آغوش بگیریم و بایستیم آن هم در مقابل دشمنی که دشمن انسانیت است.

رئیس مجلس تاکید کرد: در این وضعیت ما در کنار هم نباشیم و بیانیه صادر کنیم که فلانی بنی‌صدر است؛ بنی‌صدر مرد و تموم شد و رفت؛ فرزند زمانه خویش باشید. نمی‌گویم امکان تکرار نیست چون تا دنیا هست، کافرین، منافقین و ملحدین هستند. نمی‌گویم ساده اندیشی کنیم بلکه خودزنی نکنیم وحزبی و جناحی و نفسانی عمل نکنیم.