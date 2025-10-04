به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «شوق ابراهیم» فعال و نویسنده سوری، در گفتوگو با خبرگزاری «المعلومة» جزئیات تازهای از جنایات گروههای وابسته به ابومحمد الجولانی رهبر گروه «هیئة تحریر الشام»، علیه علویان سوریه را افشا کرد.
ابراهیم اعلام کرد که از زمان سقوط دولت سوریه، بیش از ۲۰ هزار نفر از علویان جان خود را در پی اقدامات تروریستی این گروهها از دست دادهاند. همچنین، حدود یک میلیون نفر از علویان شامل زنان، کودکان، جوانان و مردان مجبور به ترک خانههای خود شدهاند و شمار افراد ناپدیدشده به بیش از ۵۰ هزار نفر رسیده است.
وی تأکید کرد که جولانی همچنان به ارتکاب جنایات وحشیانه علیه علویان ادامه میدهد. بسیاری از اعدامهای میدانی که بر اساس گرایش مذهبی انجام شدهاند، بهویژه در مناطق با اکثریت علوی، توسط نهادهای حقوق بشری ثبت و مستند شدهاند.
در همین راستا، دکتر محمد شادی توتونجی نویسنده و تحلیلگر سیاسی سوری، پیشتر نسبت به افزایش خشونتهای فرقهای و کشتارهای جمعی توسط گروههای تروریستی در سوریه هشدار داده بود.
وی با اشاره به نقش محوری گروه «هیئة تحریر الشام» به رهبری جولانی، این روند را تهدید جدی برای بقای ساختارهای اجتماعی شکننده کشور دانست.
