قالیباف خطاب به پارلمان رژیم صهیونیستی: مایه ننگ بشریت هستید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد باقر قالیباف در توییتی در پاسخ به رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی که سخنانش را فیک نیوز خوانده بود نوشت: «رئیس جنایتکار کنست ادعا میکند که گرسنگی کودکان غزه «خبر جعلی» است. شرم بر شما!
وی افزود: جهان شاهد بزرگترین نسلکشی تاریخ به دست شماست. آیا کارشناسان سازمان ملل، یونیسف و سازمانهای امدادی دروغ میگویند، در حالی که فقط شما حقیقت را میگویید؟ شما مایه ننگ بشریت هستید».
قالیباف در توییت خود به چهار گزارش اخیر آژانسهای سازمان ملل استناد کرد تا دروغگویی رییس کنست "اسرائیل" برملا شود؛ این چهار گزارش عبارتند از:
۱- گزارش رسمی کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد با عنوان «کارشناسان سازمان ملل میگویند کشورها با انتخابی سرنوشتساز روبرو هستند: به نسلکشی در حال وقوع پایان دهید یا شاهد پایان زندگی در غزه باشید.»
۲- آخرین گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد با عنوان «تشنگی به عنوان سلاح»: کارشناسان سازمان ملل متحد، بیآبی و گرسنگی عمدی مردم فلسطین توسط اسرائیل را محکوم میکنند.
۳- گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سرزمینهای اشغالی فلسطین خانم فرانچسکا آلبانیز با عنوان «آناتومی نسلکشی» که وقوع نسلکشی و قحطی عمدی در غزه را تایید میکند.
۴- گزارش رسمی روز گذشتهٔ یونیسف با عنوان «آژانسهای سازمان ملل هشدار میدهند که غزه از آستانه قحطی عبور کرده است».
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در اجلاس روسای مجالس جهان در ژنو تصویر رایان ۲ ماهه که در جنگ ۱۲ روزه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و یک کودک اهل غزه را به عنوان نماد جنایت نازی های قرن ۲۱ روی دست گرفت.
بعد از آنکه قالیباف رژیم صهیونیستی را «نازیهای قرن ۲۱» خواند و تصاویر دو کودک شهید غزهای را نشان داد، رئیس کنست بهشدت عصبانی شد.
او منکر گرسنگی کودکان غزه شد و بدون اشاره به گزارشهای رسمی سازمان ملل، رسانه آمریکایی نیویورکتایمز را به خاطر انتشار یکی از این تصاویر، زیر سوال برد.
