قالیباف: ایران با قاطعیت از سرزمین و مردم خود دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز چهارشنبه در ششمین کنفرانس رؤسای مجالس جهان در ژنو، گفت: ما امروز در ژنو در حالی برای گفتوگو پیرامون موضوع چندجانبهگرایی برای صلح و عدالت گرد هم آمدیم که این آرمان به طور هدفمند و پیوسته در حال تضعیف هستند و اعتبار نهادهای بینالمللی تنزل مییابد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران اخیراً هدف تجاوز آشکار نظامی از سوی رژیم صهیونیستی قرار گرفت؛ حملهای که با پشتیبانی و همراهی آمریکا انجام شد. در این حملات حدود ۱۱۰۰ تن از شهروندان ایرانی شهادت رسیدند.
رئیس مجلس بیان کرد: این تجاوز نه در پی شکست روند دیپلماسی بلکه درست در میانه مذاکرات سیاسی رخ داد. ایران بر سر میز مذاکره حضور داشت و به گفتوگو پایبند بود اما این مهاجمان بودند که میز گفتوگو را واژگون کرده و راه دیگری را برگزیدند. در پاسخ به این تجاوز ایران با قاطعیت از سرزمین و مردم خود دفاع کرد.
رئیس مجلس بیان کرد: اقدام متجاوزانه رژیم صهیونیستی که نقض عامدانه حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد بود، از جانب ۱۲۰ کشور جهان محکوم شد، اما حامیان کمتر ولی قلدرمآب صهیونیستها، مانع از آن شدند که مجامع بینالمللی اقدام قاطعی برای مجازات اسرائیل جنایتکار انجام دهند. میدانید که پیامدهای بیکیفرماندن رژیم صهیونیستی چه خواهد بود؟
قالیباف افزود: نهادهایی که باید حافظ صلح باشند، در برابر تجاوز و اشغال، ساکت ماندهاند. سازوکارهایی که باید تضمینکننده عدالت باشند، عملاً قربانیان را متهم و متجاوزان را مصون میسازند و ساختارهایی که باید بیطرفانه و مستقل باشند، اغلب ابزار بهرهبرداری سیاسی قدرتهای خاص شدهاند.
غزه مرکز آزمون وجدان انسانی است
رئیس مجلس اظهار کرد: صهیونیستها گرسنگی و قحطی را به مثابه سلاح کشتارجمعی بکار میگیرند. غزه امروز موزه جنایت بشریت و آزمایشگاه تست فناوریهای کشتار است؛ غزه امروز جایی است که حق زیستن، با گلوله و قحطی مجازات میشود.
وی افزود: غزه تنها یک نقطه روی نقشه نیست، بلکه مرکز آزمون وجدان انسانی است. نباید در برابر نسلکشی غزه تماشاچی بود بلکه پیش از اینکه دیر شود باید جلوی نازیهای قرن بیست و یکم را بگیریم.
متن سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
رؤسای محترم مجالس، خانمها و آقایان؛
«ما امروز در ژنو در حالی برای گفتگو پیرامون موضوع چندجانبه گرایی برای صلح و عدالت گرد هم آمدهایم که این آرمانها بهطور هدفمند و پیوسته درحال تضعیف اند و اعتبار نهادهای بین المللی تنزل مییابد.
جمهوری اسلامی ایران اخیراً هدف تجاوز آشکار نظامی از سوی رژیم صهیونیستی قرار گرفت؛ حملهای که با پشتیبانی و همراهی ایالات متحده انجام شد. در این حملات، حدود هزار و صد تن از شهروندان ایرانی، از جمله چهارده دانشمند برجسته و دهها زن و کودک به شهادت رسیدند و هزاران نفر نیز مجروح شدند.
در این حملات، تأسیسات صلحآمیز هستهای ما که به طور مرتب توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی تحت نظارت قرار داشت، هدف قرار گرفت. آژانس حتی حاضر نشد این اقدام غیرقانونی را محکوم کند و به این وسیله برای این حمله مشروعیت سازی کرد و به سیاست های عدم اشاعه مُهر پایان زد.
این تجاوز نه در پی شکست روند دیپلماسی، بلکه درست در میانه مذاکرات سیاسی رخ داد. ایران بر سر میز مذاکره حضور داشت و به گفتوگو پایند بود؛ اما این مهاجمان بودند که میز گفتگو را واژگون کرده و راه درگیری را برگزیدند.
در پاسخ به این تجاوز، ایران با قاطعیت از سرزمین و مردم خود دفاع کرد. ملت ما، مقاوم، متحد و سرافراز، ایستادگی کرد و همگان دیدند که ایران پاسخی ویرانکننده به رژیم صهیونیستی داد و آسمان سرزمینهای اشغالی در نوردیده شد، و مهاجمان به تقاضای آتشبس واداشته شدند.
اقدام متجاوزانه رژیم صهیونیستی که نقض عامدانه حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد بود، از جانب صد و بیست کشور جهان محکوم شد، اما حامیان کمتر ولی قلدرمآب صهیونیست ها، مانع از آن شدند که مجامع بینالمللی اقدام قاطعی برای مجازات اسرائیل جنایتکار انجام دهند. میدانید که پیامدهای بیکیفر ماندن رژیم صهیونیستی چه خواهد بود؟
بیکیفر ماندن چنین تجاوزاتی، نهتنها مشروعیت نظام بینالملل را زیر سؤال میبرد بلکه پیام خطرناکی برای صلح جهانی دارد و به متجاوز برای توسعه جنایاتش انگیزه میدهد.
نهادهایی که باید حافظ صلح باشند، در برابر تجاوز و اشغال، ساکت ماندهاند. سازوکارهایی که باید تضمینکننده عدالت باشند، عملاً قربانیان را متهم و متجاوزان را مصون میسازند و ساختارهایی که باید بیطرفانه و مستقل باشند، اغلب ابزار بهرهبرداری سیاسی قدرتهای خاص شدهاند.
امروز، همان نیروی مخرب به ویرانگری و تجاوز خود ادامه میدهد. در غزه، بیش از شصت هزار فلسطینی جان خود را با نسلکشی صهیونیست ها از دست دادهاند. در لبنان و سوریه نیز حملات هوایی رژیم صهیونیستی ادامه دارد و خانوادهها را آواره کرده و زیرساختها را هدف قرار داده است.تنها در ماه گذشته، بیش از ششصد نفر، عمدتاً زنان و کودکان، در صف دریافت غذا کشته شدند. صهیونیستها گرسنگی و قحطی را به مثابه سلاح کشتار جمعی بکار میگیرند. انتشار تصاویر کودکان گرسنه غزه باعث شرمساری همگانیست. غزه امروز موزه جنایت بشریت و آزمایشگاه تست فناوریهای کشتار است؛ غزه امروز جاییست که حق زیستن، با گلوله و قحطی مجازات میشود؛ چراکه بهگفته وزیردفاع رژیم آپارتاید اسرائیل آنها مردم فلسطین را «حیوانات انسان نما» میدانند که نباید اجازه داد هیچ آب و غذایی به آنها برسد.
غزه تنها یک نقطه روی نقشه نیست، بلکه مرکز آزمون وجدان انسانیت است. در برابر نسل کشی غزه نمیبایست تماشاچی بود؛ بلکه پیش از اینکه دیر شود باید جلوی نازی های قرن بیست و یکم را بگیریم.
از توجه شما سپاسگزارم.»
