تاکید عبداللطیف رشید و پزشکیان بر اهمیت تقویت روابط عراق و ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در نیویورک دیدار کردند. دو طرف روابط دوجانبه علاوه بر تحولات کلی منطقه را بررسی کردند.

رئیس جمهور عراق بر اهمیت تقویت روابط عراق و ایران تاکید و به پیوندهای تاریخی، اجتماعی و جغرافیایی دو ملت دوست اشاره کرد.

رشید درباره اوضاع منطقه به لزوم همکاری جدی و موثر بین‌المللی برای توقف جنگ‌ها و درگیری‌ها به ویژه حملات ظالمانه به نوار غزه و تسریع در نجات ملت فلسطین که با فاجعه انسانی گسترده شامل زنان و کودکان مواجه هستند علاوه بر توقف تعرضات مکرر به کشورهای منطقه که در راستای بی ثبات کردن منطقه است، اشاره کرد.

رئیس جمهور ایران نیز بر پایبندی کشورش به برقراری همکاری مستحکم با عراق در زمینه‌های مختلف تاکید کرد.

وی موافقت خود با طرح‌های رشید مبنی بر لزوم توقف جنگ‌ها و درگیری‌ها در منطقه و برقراری ثبات در منطقه را اعلام کرد.

