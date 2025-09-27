به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ برلین پایتخت آلمان، امروز شنبه شاهد برگزاری تظاهراتی گسترده علیه جنگ در نوار غزه خواهد بود؛ رویدادی که به گفته برگزارکنندگان، انتظار میرود دهها هزار نفر در آن شرکت کنند.
این تظاهرات با حمایت احزاب و گروههای حامی فلسطین، و سازمانهای مختلف برگزار میشود. شرکتکنندگان خواستار توقف فوری صادرات تسلیحات آلمان به اسرائیل، تضمین ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه، و اعمال تحریمهای اروپایی علیه اسرائیل هستند.
برگزارکنندگان، تلآویو را به ارتکاب «نسلکشی» علیه فلسطینیها متهم کردهاند. راهپیمایی با عنوان «با هم برای غزه» قرار است ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر به وقت محلی از میدان «الکساندر پلاتس» آغاز شود و در میدان «گروسر اشترن» واقع در پارک تیرگارتن با برپایی تجمع به پایان برسد.
طبق اعلام اولیه، حدود ۳۰ هزار نفر برای شرکت در این تظاهرات ثبتنام کردهاند، اما برگزارکنندگان انتظار دارند شمار شرکتکنندگان بیشتر شود.
بزرگترین تظاهرات پیشین در حمایت از غزه در برلین، ۵۰ هزار نفر را گرد هم آورد.
..........................
پایان پیام/ 167
نظر شما