به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی عراق روز جمعه اعلام کردند که عملیات امنیتی جدیدی از چند محور در منطقه شرق استان صلاحالدین آغاز شده است.
بر اساس اعلام سایت «المعلومة»، یک منبع امنیتی گفت: نیروهای مشترک امنیتی با پشتیبانی اطلاعاتی، عملیات پاکسازی مناطق کشاورزی با زمینهای پیچیده را در نواحی عوینات و الزلایه در شرق صلاحالدین آغاز کردهاند.
وی افزود: «نیروها تا عمق پنج کیلومتری در منطقه نفوذ کردهاند تا اهداف تعیینشده عملیات را اجرا کنند. در جریان این عملیات، مقادیر زیادی از بقایای گروه تروریستی داعش کشف شد که توسط تیمهای خنثیسازی مواد منفجره جمعآوری و به مکان امنی منتقل شد تا برای انهدام آمادهسازی شود.»
این منبع همچنین تأکید کرد که عملیات همچنان ادامه دارد تا تمامی اهداف پیشبینیشده محقق شود.
