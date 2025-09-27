باراک اوباما: نادیده گرفتن بحران انسانی در غزه غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، در سخنانی در دوبلین ایرلند، عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و خواستار تشکیل کشور مستقل فلسطین شد.

اوباما با اشاره به ادامه تخریب‌ها در غزه گفت: «هیچ توجیه نظامی برای ادامه ویرانی آنچه که پیش‌تر به ویرانه تبدیل شده، وجود ندارد.»

وی تأکید کرد که «نباید اجازه داد کودکان از گرسنگی جان دهند» و افزود: نادیده گرفتن بحران انسانی در غزه غیرقابل قبول است.

اوباما همچنین از رهبران سیاسی به دلیل «ناتوانی در حل منازعات» انتقاد کرد و به طور خاص بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل را مورد اشاره قرار داد. او گفت: «همیشه با نتانیاهو توافق نداشتیم» و افزود که به دلیل انتقادهای صریحش از سیاستمداران، در منطقه محبوبیت چندانی نداشته است.

این اظهارات نادر از سوی اوباما درباره جنگ غزه در حالی مطرح می‌شود که هم‌زمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، موضوع حملات اسرائیل به غزه در صدر دستور کار جهانی قرار دارد.

در همین حال، نتانیاهو روز جمعه در واکنش به موج اخیر شناسایی کشور فلسطین توسط برخی دولت‌های غربی، این اقدام را «تسلیم شدن در برابر فشار رسانه‌های جانبدارانه، حوزه‌های انتخاباتی اسلام‌گرای افراطی و تجمعات ضدیهودی» توصیف کرد.

