در این دیدار، دو طرف آخرین تحولات روابط دوجانبه عراق و ایران را بررسی و بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک در عرصه‌های مختلف تأکید کردند.

همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگوهای حکیم و عراقچی بود.

حکیم با تمجید از دفاع ایران در مقابل حملات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد که بی‌شک، پیروز این جنگ ایران است و امروز کشورهای منطقه و جهان پی به قدرت این کشور برده‌اند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه بر اهمیت تداوم هماهنگی‌های سیاسی و دیپلماتیک میان بغداد و تهران برای تحقق ثبات منطقه تأکید کرد.

دو طرف همچنین بر استمرار همکاری‌های امنیتی و پایبندی به توافق امنیتی عراق و ایران تأکید کردند.

