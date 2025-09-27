به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی گلوبس گزارش داد که تداوم بیثباتی امنیتی در اراضی اشغالی، فعالیت شرکتهای هواپیمایی بینالمللی را در این منطقه سخت کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است، شرکت هواپیمایی رایان ایر تهدید کرده که روند لغو پروازهای خود را به فرودگاه بنگوریون در صورت تداوم شرایط موجود تا ۳۰ سپتامبر تمدید میکند.
لازم به ذکر است که فرودگاه بنگوریون یکی از اهداف اصلی حملات نیروهای مسلح یمن در اراضی اشغالی به شمار میرود به طوری که شلیک موشکهای یمنی به سمت این فرودگاه بارها باعث توقف حرکت هواپیماها و سرگردانی تعدادی از آنها در آسمان اراضی اشغالی شده است.
