به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دشمنان ایران با سوءاستفاده از مطالبه به‌حق جمعی از اصناف، نمادسازی را در صدر رویکردهای خود قرار داده‌اند، اما با اخبار فیک و محتوای جعلی!

روز گذشته تصویری در فضای رسانه‌ای به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی مرتبط با معاندین و ضدانقلاب دست به دست شد تا شاید اعتراض جمعی از اصناف را به اغتشاش و درگیری سوق دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، صحنه‌ای از یک فرد نشسته مقابل موتورسوار که روز گذشته در این رسانه‌ها برجسته شد، مربوط به کشوری دیگر است که چهارسال قبل در فضای مجازی منتشر شده بود!

پرواضح است که هسته‌های رسانه‌ای دشمنان ایران، در تلاش هستند با ترفندهای مختلف و متعدد، بستر لازم را برای ناامنی در جامعه مهیا کنند؛ از همین رو ضروری است که اقدامات و تحرکات آن‌ها در اسرع وقت و پرحجم به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.

