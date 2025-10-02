آغاز اجرای معاهده مشارکت جامع راهبردی بین ایران و روسیه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که معاهده مشارکت جامع راهبردی بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۳ توسط «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در مسکو امضا شده بود، از امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۴، رسماً وارد فاز اجرایی شد.

طبق بیانیه وزارت خارجه روسیه، «این معاهده نقطه عطفی مهم در تاریخ روابط دوجانبه روسیه و ایران محسوب می‌شود و سطح روابط دو کشور را به مرحله جدیدی از مشارکت راهبردی جامع ارتقا داده است. این سند، خط‌مشی‌های کلیدی برای همکاری‌های بلندمدت در تمامی حوزه‌های اولویت‌دار را تعیین می‌کند».

بر اساس این معاهده، دو کشور همکاری‌های خود را در عرصه بین‌المللی تقویت خواهند کرد و در راستای شکل‌گیری نظم جهانی چندقطبی، هماهنگی نزدیکی در چارچوب سازمان‌های چندجانبه خواهند داشت. همچنین، تلاش‌های مشترکی برای تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای و مقابله با چالش‌ها و تهدیدات مشترک پیش‌بینی شده است.

در پایان این بیانیه آمده است: این توافق‌نامه، انتخاب راهبردی رهبران سیاسی ارشد ۲ کشور برای تعمیق روابط دوستانه و حسن همجواری را نشان می‌دهد که در راستای منافع بنیادین ملت‌های ایران و روسیه است.

