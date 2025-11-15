به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین دوره آموزش اعضای نهادهای دینی و مراکز آموزشی اسلامی در آکادمی دیپلماتیک وزارت امور خارجه روسیه به پایان رسید. این برنامه با عنوان «عامل دینی در روابط بینالملل» و به همت بنیاد حمایت از فرهنگ، علم و آموزش اسلامی طراحی شده است و به شرکتکنندگان میآموزد چگونه منافع ملی و ارزشهای معنوی و اخلاقی سنتی روسیه را در سطح بینالمللی معرفی و از آن دفاع کنند.
این برنامه که بهعنوان یک تحول نهادی توصیف میشود، رهبران مذهبی را برای ایفای نقش فعال در عرصۀ دیپلماسی عمومی آموزش میدهد؛ از جمله چگونگی تبیین و دفاع از منافع ملی و ارزشهای معنوی–اخلاقی سنتی روسیه در سطح جهانی.
بر اساس این طرح، گفتمان بینادیانی نه صرفا ابزار «قدرت نرم» محسوب میشود، بلکه یکی از عناصر کلیدی برای حفظ ثبات داخلی و شکلدهی به معماری پایدار روابط بینالملل تلقی میگردد.
به گفته مسئولان، آموزش نمایندگان ادیان مختلف بر اساس یک چارچوب مشترک، موجب ایجاد موضعی مدنی و واحد و همچنین شکلگیری دستورکار هماهنگ در حوزه سیاست خارجی میشود.
مقامهای روسیه همچنین اعلام کردهاند که نسخههای تطبیقیافته این دوره برای دیگر ادیان سنتی کشور نیز در دست برنامهریزی است؛ اقدامی که نشاندهندۀ رویکردی نظاممند در تبدیل جوامع مذهبی به بازیگران مؤثر در گفتوگوهای بینالمللی است.
بر مبنای این مدل تازه، رهبران مذهبی قادر خواهند بود ارزشهای مشترک میان دولت و جامعه روسیه را در عرصۀ جهانی نمایندگی و از آن دفاع کنند.
