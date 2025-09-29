به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد مجموعهای از تحریمها علیه ایران را که به فعالیتهای هستهای این کشور مرتبط است، دوباره اعمال میکند. این تصمیم یک روز پس از بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه تهران اتخاذ شد.
تحریمهای اروپایی شامل ممنوعیت صادرات سلاح، تجهیزات مربوط به غنیسازی اورانیوم و موشکهای بالستیک است. همچنین محدودیتهایی چون ممنوعیت سفر، مسدود شدن داراییهای افراد و نهادهای ایرانی و تحریمهای مالی و تجاری علیه نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران وضع شده است.
در همین چارچوب، داراییهای بانک مرکزی ایران و چند بانک بزرگ دیگر ایران در اتحادیه اروپا دوباره مسدود شد و پروازهای باربری ایران از ورود به فرودگاههای اتحادیه اروپا منع شدند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که فرانسه، بریتانیا و آلمان (تروئیکای اروپایی) از مکانیسم ماشه در توافق هستهای ۲۰۱۵ استفاده کردند؛ مکانیزمی که امکان بازگشت خودکار تحریمهای سازمان ملل را فراهم میکند. تلاش مشترک روسیه و چین برای جلوگیری از این روند در شورای امنیت بینتیجه ماند.
بیانیه سهجانبه
فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیهای مشترک اعلام کردند هدف اصلی آنها جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است. این کشورها ایران را به نقض مکرر تعهداتش متهم کرده و گفتند که چارهای جز فعالسازی مکانیسم ماشه نداشتند.
با این حال، آنها تأکید کردند که همچنان به دیپلماسی پایبند بوده و خواهان ازسرگیری مذاکرات هستند. در بیانیه همچنین از ایران خواسته شده از اقدامات تنشآفرین خودداری کند و به تعهدات بینالمللی پایبند بماند.
واکنش ایران
در مقابل، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، این تصمیم را غیرقانونی خواند و در نامهای به همتایان خود در چند کشور جهان، خواستار رد چنین اقداماتی شد. او ضمن تأکید بر آمادگی تهران برای گفتوگو، اعلام کرد ایران در برابر هرگونه نقض حقوق و منافع مشروع خود قاطعانه خواهد ایستاد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران نیز، بازگشت تحریمهای سازمان ملل را محکوم کرد و گفت که تهران آماده مواجهه با هر سناریویی است و وارد مذاکراتی که به بحرانهای تازه منجر شود، نخواهد شد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما