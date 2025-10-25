پیام تبریک عراقچی به مناسبت روز ملی قزاقستان؛ تأکید بر گسترش روابط دوجانبه

ه گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با فرارسیدن ۲۵ اکتبر، روز ملی و روز جمهوری قزاقستان، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پیامی رسمی به یرمک کوشربایف، وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان، این مناسبت را به دولت و ملت قزاقستان تبریک گفت.

تأکید بر روابط دوستانه و همکاری‌های دوجانبه

در این پیام، عراقچی با تبریک صمیمانه به مناسبت روز ملی قزاقستان، از روابط دوستانه میان دو کشور به عنوان پایه‌ای مستحکم برای همکاری‌های منطقه‌ای یاد کرد و ابراز امیدواری نمود که تعاملات دوجانبه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی بیش از پیش گسترش یابد.

قزاقستان؛ شریک راهبردی ایران در آسیای مرکزی

ایران و قزاقستان طی سال‌های اخیر همکاری‌های گسترده‌ای در زمینه‌های حمل‌ونقل، انرژی، تجارت، آموزش و امنیت منطقه‌ای داشته‌اند. پیام تبریک عراقچی در ادامه روند دیپلماسی فعال ایران در منطقه آسیای مرکزی و تلاش برای تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای همسایه صادر شده است.

........

پایان پیام/