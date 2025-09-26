به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) - ابنا - سیدعباس عراقچی بعد از عدم تصویب طرح روسیه و چین و در واکنش به اجرای اسنپبک گفت: موضع ایران در قبال پیگیری مکانیسم بهاصطلاح «اسنپبک» توسط ۳ کشور اروپایی روشن و ثابت است. این اقدام از نظر قانونی بیاعتبار و از نظر سیاسی بیملاحظه و رویهای معیوب است.
وزیر امور خارجه گفت: ایران به همراه روسیه و چین همچنین ماهیت غیرقانونی و تحریکآمیز اقدامات سه کشور اروپایی را در نامهای نشان داده است.
عراقچی افزود: این موضع مشترک بهوضوح نشان داد که اطلاعیه ۲۸ اوت تروئیکای اروپایی به رئیس شورا تحت هیچ شرایطی نمیتواند بهعنوان اعلان معتبر طبق بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی شود.
وی تاکید کرد: ایران هیچ تعهدی در قبال آن ندارد، زیرا ۳ کشور اروپایی تعهدات خود تحت برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کردهاند و بنابراین هیچ حقی برای ادعای «عدم اجرای قابلتوجه» ندارند.
عراقچی یادآور شد: پیشنویس قطعنامهای که در ۱۹ سپتامبر به رأی گذاشته شد، الزامات قطعنامه ۲۲۳۱ را برآورده نکرد و نمیتواند تحریمهای خاتمهیافته را بازگرداند.
وزیر امور خارجه افزود: قطعنامۀ پیشنهادی کرهجنوبی که رئیس شورا از رأیدادن به آن خودداری کرد، هیچ مشروعیتی ندارد.
وی تلاشهای آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا برای احیای تحریمهای خاتمهیافته باطل و بیاثر خواند و گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ باید طبق بازۀ زمانی توافقشده منقضی شود. تمامی محدودیتهای مرتبط با مسائل هستهای تحت قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ بهطور دائم پایان خواهد یافت.
سیدعباس عراقچی تأکید کرد: ایران، همراه با بسیاری از کشورهای دیگر، هیچ تلاشی برای تمدید، احیا یا اجرای آنها پس از این تاریخ را به رسمیت نخواهد شناخت.
وی با بیان اینکه ما از رئیس شورای امنیت میخواهیم که تصمیم امروز را غیرقانونی اعلام کند، افزود: از دبیرکل درخواست میکنیم از هرگونه تلاش برای احیای مکانیسمهای مرتبط با تحریمها در دبیرخانه خودداری کند.
...........
پایان پیام
نظر شما